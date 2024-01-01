Фондовые рынки показали лучший годовой рост за последние четыре года

Фондовые рынки зафиксировали лучший годовой рост за последние четыре года. На это повлияло резкое падение инфляции в США и других странах, что привело к ожидению снижения учетных ставок в 2024 году. Об этом пишет Financial Times.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Рост в 2023 году

Индекс MSCI World, общий показатель мировых акций вырос на 22% в 2023 году, тогда как основной индекс Уолл-стрит S&P 500 вырос на 24% за год.

Причина роста фондовых рынков — инвесторы ожидают снижения учетных ставок после падения инфляции в странах запада.

Участники рынка надеются, что стоимость заимствований резко снизится в 2024 году, что привело к ралли на рынке облигаций, в то же время инвесторы начали переходить в акции в поисках более высокой прибыли.

Читайте также: 500 самых богатых людей мира в 2023 году выросли на $1,5 триллиона — Bloomberg

Федеральная резервная система ускорила эту тенденцию в середине декабря, когда ее политические прогнозы указывали на существенное понижение ставок в следующем году.

В результате, инвесторы стали более оптимистичными по поводу перспектив мировой экономики и корпоративной прибыли. Это привело к росту спроса на акции, что привело к повышению их цен.

Риски в 2024 году

Однако, несмотря на положительные результаты в 2023 году, некоторые эксперты предупреждают о потенциальных рисках для фондовых рынков в 2024 году.

В частности, они указывают, что инфляция все еще остается высокой во многих странах, что может привести к повышению учетных ставок в некоторых центральных банках. Кроме того, война в Украине и другие геополитические факторы могут продолжать влиять на мировую экономику и фондовые рынки.