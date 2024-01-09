Глава комитета по энергетике Рады объяснил возврат отключений коммунальных услуг за долги

Кабинет министров принял решение отменить мораторий на отключение населения от жилищно-коммунальных услуг из-за возросших неплатежей. Об этом заявил глава Комитета В Р по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

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Как отметил Герус, наиболее дисциплинированными плательщиками были субсидианты, опасавшиеся «взлететь с субсидии» за долги, и пенсионеры, имеющие привычку платить вовремя.

В то же время, некоторые обеспеченные украинцы с зарплатами в тысячи долларов, «начали злоупотреблять определенными нормами и начали накапливать долги за электроэнергию», сообщил депутат от «Слуги народа».

«Проблема заключалась в том, что те люди, которые могут платить и должны платить, особенно в такой сложный период времени, не платили, понимая, что можно не платить и за это ничего не будет», — сказал он.

Герус сообщил, что деньги нужны компаниям на возобновление энергетики после обстрелов.

«Поэтому правительство приняло такое решение», — сказал депутат.

Напомним

«Минфин» писал, что правительство отменило запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов и пени, а также на взыскание задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

Мораторий на отключение коммунальных услуг будет действовать только на оккупированных территориях и там, где продолжаются боевые действия.

Для остальных потребителей коммунальных услуг согласно постановлению возобновлено начисление пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг.

Также возобновлено взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги в судебном порядке.

Кроме того, Кабмин вернул возможность отключения от коммунальных услуг должников, в случае неуплаты или недоплаты за полученные услуги.

Согласно постановлению, в случае временного отсутствия в жилом помещении потребителя и других лиц более 30 календарных дней, поставщикам коммунальных услуг должно быть предоставлено заявление и документальное подтверждение в электронной или бумажной форме. Это могут быть справки с места временного проживания, работы, лечения, обучения, прохождения военной службы (в том числе полученные в иностранном государстве), отбывания наказания и т. д.

Мораторий на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) и взыскание задолженности по ЖКУ для населения в случае неуплаты был введен 5 марта 2022 года.