Клиенты Приватбанка могут выплачивать зарплату своим работникам в мобильном «Приват24 для бизнеса»

Бизнес клиенты Приватбанка теперь могут прямо в смартфоне создавать, редактировать и копировать зарплатные сведения. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Обновленный функционал мобильного банка для бизнес-клиентов «Приват24 для бизнеса» позволяет не только просматривать и подписывать уже созданные зарплатные сведения, как раньше, но и создавать новые сведения и делать платежи к ним.

«Зачисление зарплаты одной ведомостью на карты ПриватБанка и карты других банков лишает дополнительной работы по созданию нескольких сведений, если сотрудники желают получать зарплату в разных банках», — говорится в сообщении.

Напомним

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