В работе monobank произошел сбой — Гороховский (обновлено)

Утром, 9 января, в работе monobank произошел сбой. Об этом написал соучредитель банка Олег Гороховский в телеграм-канале.

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«Сломались немножко. Чиним. Извиняюсь», — написал он.

В частности, клиенты банка не могут зайти в приложение онлайн-банка.

Позже Гороховский написал: «Поднялись. Еще раз извиняюсь».