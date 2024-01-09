Утром, 9 января, в работе monobank произошел сбой. Об этом написал соучредитель банка Олег Гороховский в телеграм-канале.
В работе monobank произошел сбой — Гороховский (обновлено)
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«Сломались немножко. Чиним. Извиняюсь», — написал он.
В частности, клиенты банка не могут зайти в приложение онлайн-банка.
Позже Гороховский написал: «Поднялись. Еще раз извиняюсь».
Источник: Минфин
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