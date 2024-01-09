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9 января 2024, 9:33 Читати українською

В работе monobank произошел сбой — Гороховский (обновлено)

Утром, 9 января, в работе monobank произошел сбой. Об этом написал соучредитель банка Олег Гороховский в телеграм-канале.

Утром, 9 января, в работе monobank произошел сбой.

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«Сломались немножко. Чиним. Извиняюсь», — написал он.

В частности, клиенты банка не могут зайти в приложение онлайн-банка.

Позже Гороховский написал: «Поднялись. Еще раз извиняюсь».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
9 января 2024, 10:15
#
Уже могут…
Работает…
+
0
NN NN
NN NN
9 января 2024, 10:34
#
За Альфа банком в росії
+
+45
Три літри
Три літри
9 января 2024, 10:36
#
Яким боком тут Альфа-Банк? Чи ти тепер всі події у своєму житті повʼязуєш з ти що сталось в Росії?
+
+15
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
9 января 2024, 10:38
#
Бывает, но быстро справились.
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