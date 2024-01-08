В Украине фиксируют всплеск ввоза наличной валюты и золота

Национальный банк Украины фиксирует ввоз золота в Украину в последние месяцы, а также всплеск ввоза наличной валюты . Об этом со ссылкой на статистику Национального банка передает «Интерфакс-Украина».

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Так, объем ввоза наличной валюты в Украину в октябре и ноябре 2023 года вырос в соответствии с эквивалентом 1,56,2 млрд долларов и 1,33,7 млрд долларов. Для сравнения, в сентябре было ввезено 577,7 млн долларов, в августе — 435,2 млн долларов.

Львиную долю ввозимой валюты занимают доллары США и евро, на которые в ноябре пришлось соответственно 78,7% и 20,5% всей ввозимой наличной валюты.

При этом, ввоз долларов в последние месяцы вырос гораздо существеннее — с 282,7−296,7 млн долларов в августе-сентябре до 778,6−813,8 млн долларов в октябре-ноябре. В то время как евро — соответственно со 143,7−172,3 млн долларов до 268,8−211,6 млн долларов.

Также зафиксирован относительно незначительный ввоз фунтов стерлингов (на эквивалент — чуть больше 1 млн долларов) и польских злотых (эквивалент — до 1 млн долларов).

Кроме этого, Нацбанк в последние месяцы фиксирует ввоз золота на сумму около 7−8 млн долларов.