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8 января 2024, 17:00 Читати українською

Ирландия изменила условия пребывания для украинцев: детали

Правительство Ирландии объявило об ухудшении условий пребывания для украинцев, ищущих временную защиту в стране. Об этом пишет visitukraine.today.

Правительство Ирландии объявило об ухудшении условий пребывания для украинцев, ищущих временную защиту в стране.

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Какие изменения ожидать украинцам в Ирландии

С начала 2024 Ирландия вносит существенные изменения в выплаты и условия проживания для украинских беженцев. В декабре правительство объявило о значительном уменьшении помощи для имеющих государственное жилье, редукцию с 220 евро до 38,80 евро в неделю.

После выезда украинцев из государственного жилья и начала аренды собственного жилья, они смогут подать заявку на получение полного объема социальной помощи.

Также решено, что безвозмездное жилье от государства будет доступно украинцам только на период до 90 дней.

Эти изменения вступят в силу с 29 января и не повлияют на украинцев, которые уже получили временную защиту в Ирландии ранее.

Напомним

За период с 1 ноября по 20 декабря 2023 г. в страну прибыло 3 740 украинцев, которые просили временной защиты. За это время средние недельные прибытия колебались от 484 до 702 человек.

Количество прибывающих в Ирландию украинских беженцев остается стабильным, колеблясь от 2 000 до 4 000 человек ежемесячно в течение 2023 года. В настоящее время временную защиту получили 102 339 граждан Украины.

Правительство Ирландии начало выражать возмущение относительно жилищного кризиса осенью 2022 года из-за роста количества беженцев, что повлекло за собой нехватку мест для их расселения.

Поэтому власти разработали механизм уменьшения поддержки переселенцев из Украины с целью уменьшения привлекательности страны для новых беженцев, но ситуация почти не изменилась.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Takida
Takida
8 января 2024, 19:19
#
Европа начинает плавно закрывать кормушки , что впрочем и правильно. Приехали в чужие страны и сидят на шее у налогоплательщиков как арабы с черными. Я понимаю первое тяжелое время ,но уже прошло почти два года ,пора и язык выучить и работу найти.
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