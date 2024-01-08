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8 января 2024, 16:16 Читати українською

Украина уже экспортировала временным коридором около 15 миллионов тонн грузов

За пять месяцев работы временного морского коридора Украина уже экспортировала около 15 млн т грузов, из них 10 млн т — агропродукция. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

За пять месяцев работы временного морского коридора Украина уже экспортировала около 15 млн т грузов, из них 10 млн т — агропродукция.

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Кубраков отметил, что за 5 месяцев работы коридора в морские порты Одесской области под загрузку зашли 469 новых судов.

В настоящее время 39 судов загружаются в порты Одесса, Черноморск, Южный.

Еще 83 судна подтвердили готовность зайти в порты и экспортировать 2,4 млн т грузов.

Напомним

Украина 10 августа 2023 года объявила новые временные маршруты для торговых судов, следующих в/из черноморских морских портов Украины.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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neverice
neverice
8 января 2024, 16:49
#
Непогано. І що цікаво, на відміну від оонівського коридору, тут третина пішла на товари, що не є агропродукцією — 5 млн тон. Припускаю, поки там в основному руда та залишки металопрокату зі складів. Але поява хоч якоїсь експортної можливості дозволить трохи відновити металургію. Навіть поки у якомусь простому вигляді.
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