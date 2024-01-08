За пять месяцев работы временного морского коридора Украина уже экспортировала около 15 млн т грузов, из них 10 млн т — агропродукция. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Украина уже экспортировала временным коридором около 15 миллионов тонн грузов
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Кубраков отметил, что за 5 месяцев работы коридора в морские порты Одесской области под загрузку зашли 469 новых судов.
В настоящее время 39 судов загружаются в порты Одесса, Черноморск, Южный.
Еще 83 судна подтвердили готовность зайти в порты и экспортировать 2,4 млн т грузов.
Напомним
Украина 10 августа 2023 года объявила новые временные маршруты для торговых судов, следующих в/из черноморских морских портов Украины.
Источник: Минфин
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