Украина уже экспортировала временным коридором около 15 миллионов тонн грузов

За пять месяцев работы временного морского коридора Украина уже экспортировала около 15 млн т грузов, из них 10 млн т — агропродукция. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.