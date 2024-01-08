За 2023 год в общий фонд местных бюджетов поступило 441,9 млрд гривен

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Основными доходами общего фонда местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) в 2023 году были:

Прирост доходов общего фонда местных бюджетов к 2022 году зафиксирован в таких областях: Киевская (+26%), Черкасская (+20,8%), Закарпатская (+17,5%), Ровенская (+16,2%), а также в г. Киев (+17,6%).

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Увеличение доходов в этих областях связано, в частности, с тем, что в эти регионы переместились в основном внутренне перемещенные лица и бизнес с территорий, где ведутся либо велись боевые действия, либо с территорий, которые были или временно оккупированы в россии.

Соответственно, наименьший показатель доходов выявлен в областях, где проходят активные боевые действия или территории которых были временно оккупированы, в частности, в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях.