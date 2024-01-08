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8 января 2024, 15:17 Читати українською

За 2023 год в общий фонд местных бюджетов поступило 441,9 млрд гривен

В 2023 году в общий фонд местных бюджетов поступило 441,9 млрд грн, что на 43,8 млрд грн больше, чем в 2022 году. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

В 2023 году в общий фонд местных бюджетов поступило 441,9 млрд грн, что на 43,8 млрд грн больше, чем в 2022 году.

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Основные доходы

Основными доходами общего фонда местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) в 2023 году были:

  • 289,4 млрд грн — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • 55,8 млрд грн — единый налог;
  • 34,5 млрд грн — плата за землю;
  • 22,4 млрд грн — акцизный налог;
  • 14,5 млрд грн — налог на прибыль предприятий частного сектора экономики;
  • 9,1 млрд грн — налог на недвижимое имущество.

Прирост доходов общего фонда местных бюджетов к 2022 году зафиксирован в таких областях: Киевская (+26%), Черкасская (+20,8%), Закарпатская (+17,5%), Ровенская (+16,2%), а также в г. Киев (+17,6%).

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Увеличение доходов в этих областях связано, в частности, с тем, что в эти регионы переместились в основном внутренне перемещенные лица и бизнес с территорий, где ведутся либо велись боевые действия, либо с территорий, которые были или временно оккупированы в россии.

Соответственно, наименьший показатель доходов выявлен в областях, где проходят активные боевые действия или территории которых были временно оккупированы, в частности, в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях.

Источник: Минфин
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