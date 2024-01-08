Пенсионный фонд Украины на 8 января направил 15,1 млрд грн на пенсионные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Пенсионный фонд направил 15,1 миллиарда гривен на пенсионные выплаты
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По состоянию на 7 января профинансировано:
- на пенсионные выплаты — 15,1 млрд грн, в том числе через Укрпочту — 2,6 млрд грн, через уполномоченные банки — 12,5 млрд грн;
- на выплату жилищных субсидий и льгот — 4208,6 млн грн;
- на страховые выплаты — 1288,3 млн гр., в том числе на оплату больничных — 205,5 млн грн.
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Источник: Минфин
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