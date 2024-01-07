Зеленский призвал Запад ускорить передачу замороженных российских активов

Владимир Зеленский призвал союзников ускорить передачу замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом президент написал в соцсети X.

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«Это историческая возможность заставить государство-террориста заплатить за свой террор. Российским элитам и руководству безразличны человеческие жизни, но больше всего они не безразличны к деньгам. Потеря активов будет для них болезненной. Они ощутят настоящую силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора», — написал Зеленский.

Он отметил, что решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины будет вполне справедливым и законным ответом на агрессию россии против Украины.

«Это будет правильный сигнал всем потенциальным агрессорам в мире: нападение на другое государство не приносит дивидендов, агрессор вынужден в конце концов платить», — добавил президент.

По его словам, «ощутимый прогресс» в этом вопросе необходимо достичь в этом году.

Замороженные российские активы за рубежом составляют около $300 млрд.