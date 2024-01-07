Владимир Зеленский призвал союзников ускорить передачу замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом президент написал в соцсети X.
Зеленский призвал Запад ускорить передачу замороженных российских активов
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«Это историческая возможность заставить государство-террориста заплатить за свой террор. Российским элитам и руководству безразличны человеческие жизни, но больше всего они не безразличны к деньгам. Потеря активов будет для них болезненной. Они ощутят настоящую силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора», — написал Зеленский.
Он отметил, что решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины будет вполне справедливым и законным ответом на агрессию россии против Украины.
«Это будет правильный сигнал всем потенциальным агрессорам в мире: нападение на другое государство не приносит дивидендов, агрессор вынужден в конце концов платить», — добавил президент.
По его словам, «ощутимый прогресс» в этом вопросе необходимо достичь в этом году.
Замороженные российские активы за рубежом составляют около $300 млрд.
Комментарии - 12
Що ми можемо запропонувати РФ, щоб вона захотіла платити репарації?
Репарации платит побежденный. Поэтому единственный способ заставить РФ платить репарации — это нанести ей военное поражение. Так что за российскими репарациями надо обращаться не к Западу, а в ближайший ТЦК. А замороженные активы России Е С и США используют сами, чтобы покрыть собственные немалые расходы, которые они понесли, поставляя Украине снаряды, ракеты и танки.
Алексей Сахаров., в начале войны частенько можно было от различных источников или людей слышать, читать слово «репарации от РФ»
А сейчас даже не припомню когда читал или слыхал это слово (словосочетание)-«репарации от РФ». Оно как-то незаметно пропало, ушло. А сейчас вот увидел от Вас уже не помню после какого перерыва .
Нерозумію як таке може статися, як група людей в 24−26 мільйонів може перемогти групу людей в 150+ мільйонів…