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7 января 2024, 11:20 Читати українською

Зеленский призвал Запад ускорить передачу замороженных российских активов

Владимир Зеленский призвал союзников ускорить передачу замороженных российских активов для поддержки Украины. Об этом президент написал в соцсети X.

Владимир Зеленский призвал союзников ускорить передачу замороженных российских активов для поддержки Украины.

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«Это историческая возможность заставить государство-террориста заплатить за свой террор. Российским элитам и руководству безразличны человеческие жизни, но больше всего они не безразличны к деньгам. Потеря активов будет для них болезненной. Они ощутят настоящую силу международного сообщества и увидят, что мир сильнее террора», — написал Зеленский.

Он отметил, что решение об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины будет вполне справедливым и законным ответом на агрессию россии против Украины.

«Это будет правильный сигнал всем потенциальным агрессорам в мире: нападение на другое государство не приносит дивидендов, агрессор вынужден в конце концов платить», — добавил президент.

По его словам, «ощутимый прогресс» в этом вопросе необходимо достичь в этом году.

Замороженные российские активы за рубежом составляют около $300 млрд.

Источник: Минфин
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Комментарии - 12

+
+43
Exba
Exba
7 января 2024, 11:32
#
Нет, нет, нет, нет мы хотим сегодня Нет, нет, нет, нет мы хотим сейчас
+
+27
Investik
Investik
7 января 2024, 12:04
#
Если бы США и ЕС хотели, то давно бы конфисковали резервы. Но на деле прецедентов такого нет, есть только заморозки. США и ЕС больше беспокоятся о статусе доллара и евро. Если конфискациями напугать китайцев и других азиатов, то они начнут сливать ценные бумаги в долларах и евро, что сразу создаст огромную инфляцию на Западе. Другая проблема, что в России залипли активы иностранных инвесторов и скорее всего на суммы больше. Более вероятный вариант это вариант похожий на добровольные репарации, т. е. при мирном соглашении из резервов будут выделяться средства на восстановление того, что разбомбили. Но это возможно как продукт дипломатии, а не войны.
+
+30
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
7 января 2024, 12:32
#
Це все фантазії, активи будуть поміняні на активи заходу в РФ…Ні хто в здоровому глузді не конфіскує активи, тому що захід люблять за те, що там власність цінніша за життя…
Що ми можемо запропонувати РФ, щоб вона захотіла платити репарації?
+
0
shabash
shabash
7 января 2024, 13:03
#
Що ми можемо запропонувати РФ, щоб вона захотіла платити репарації?

Репарации платит побежденный. Поэтому единственный способ заставить РФ платить репарации — это нанести ей военное поражение. Так что за российскими репарациями надо обращаться не к Западу, а в ближайший ТЦК. А замороженные активы России Е С и США используют сами, чтобы покрыть собственные немалые расходы, которые они понесли, поставляя Украине снаряды, ракеты и танки.
+
0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
7 января 2024, 13:30
#
Ви що насправді вважаєте що Україна яка зараз має 24−26 мільйонів, щось зробе 150+ мільйонів? Я зрозумів, що ви любите пофантазувати, але спустіться з небес на землю, і думайте реально…
+
0
Олександр Сундуков
Олександр Сундуков
7 января 2024, 14:54
#
З тих 150 мільйонів ледве нашкребли 400 тисяч найманців за 7 тисяч доларів кожному
+
+15
Moonlighter
Moonlighter
7 января 2024, 13:39
#
Ты из тцк это пишешь надеюсь?
+
+7
Anastasiy77
Anastasiy77
7 января 2024, 14:17
#
Чечню они победили во второй кампании. И до сих пор платят репарации огромные,и ещё отстроили ее за свой счёт.
+
0
Lolik1837
Lolik1837
7 января 2024, 13:10
#
«Що ми можемо запропонувати РФ, щоб вона захотіла платити репарації?»

Алексей Сахаров., в начале войны частенько можно было от различных источников или людей слышать, читать слово «репарации от РФ»

А сейчас даже не припомню когда читал или слыхал это слово (словосочетание)-«репарации от РФ». Оно как-то незаметно пропало, ушло. А сейчас вот увидел от Вас уже не помню после какого перерыва .
+
0
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
7 января 2024, 13:39
#
Коментував слова іншої людини, яка писала що РФ буде сплачувати добровільні репарації…

Нерозумію як таке може статися, як група людей в 24−26 мільйонів може перемогти групу людей в 150+ мільйонів…
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0
Den1996
Den1996
7 января 2024, 13:21
#
Запад и США сказали — слушаемся наш господин — будет сделано! (нет)
+
0
VovsingL
VovsingL
7 января 2024, 14:52
#
Тест на адекватность в студию!..
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