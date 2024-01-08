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8 января 2024, 9:38 Читати українською

Мировые цены на зерно упали за год на 15% — ООН

Мировые цены на продукты питания в декабре 2023 года упали на 10,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года и на 1,5% по сравнению с ноябрем. В итоге индекс цен на продовольствие опустился до 118,5 пункта, говорится в отчете FAO (продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), передает Интерфакс-Украина.

Мировые цены на продукты питания в декабре 2023 года упали на 10,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2022 года и на 1,5% по сравнению с ноябрем.
Фото:depositphotos

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Как изменился индекс

По подсчетам экспертов организации, в целом в 2023 году индекс был на 13,7% ниже среднего значения предыдущего года, и только международный индекс цен на сахар за этот период был выше.

В частности, индекс цен на зерновые в декабре 2023 года вырос на 1,5% по сравнению с ноябрем из-за роста цен на пшеницу, кукурузу, рис и ячмень, а также из-за логистических сбоев. В целом индекс за год был на 15,4% ниже среднего показателя 2022 года.

Индекс цен на растительные масла, напротив, снизился на 1,4% по сравнению с ноябрем, что отражает низкий уровень закупок пальмового, соевого, рапсового и подсолнечного масла. В целом за 2023 год этот показатель был на 32,7% ниже уровня прошлого года.

Читайте: Мировые цены на рис выросли до максимума за 15 лет

Индекс цен на сахар снизился по сравнению с ноябрем на 16,6% и достиг минимума за девять месяцев. Однако этот показатель все равно на 14,9% выше декабря 2022 года.

Индекс цен на мясо снизился на 1% по сравнению с ноябрем и на 1,8% по сравнению с декабрем 2022 года из-за длительного низкого импортного спроса на свинину из Азии.

Индекс цен на молочную продукцию вырос на 1,6% по сравнению с ноябрем 2023 года, но все еще остается на 16,1% ниже индекса декабря 2022 года.

Источник: Минфин
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