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8 января 2024, 9:17 Читати українською

Власти Узбекистана оштрафовали биткоин-биржу Binance

Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан выявило ряд нарушений со стороны криптовалютной биржи Binance. Об этом ForkLog сообщили представители ведомства.

​Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистан выявило ряд нарушений со стороны криптовалютной биржи Binance.
Фото: binance.com

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Что известно

Руководствуясь Положением о порядке лицензирования деятельности провайдеров услуг в сфере оборота криптоактивов, Агентство обнаружило:

  • факты оказания гражданам Республики Узбекистан услуг по совершению операций с криптоактивами;

  • сделки с анонимными монетами, а также с криптоактивами и денежными средствами, полученными преступным путем;

  • что компания не является юридическим лицом — резидентом Республики Узбекистан;

  • отсутствие электронной платформы, размещенной на серверах, находящихся на территории Республики Узбекистан;

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  • несоблюдение требований законодательства в сфере оборота криптоактивов, противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также хранения и использования персональных данных;

  • отсутствие какой-либо информации касательно недопущения к руководству и к участию в уставном фонде провайдеров услуг лиц, указанных в подпункте «з)» пункта 9 Положения, а также компаний, зарегистрированных в офшорных зонах;

  • отсутствие сформированного уставного фонда, часть которого должна резервироваться на отдельном счете в коммерческом банке Республики Узбекистан

«Агентством, в соответствии с Законом принято решение о наложении штрафа в размере 300 базовых расчетных величин, которое направлено криптобирже Binance и регулятору юрисдикции, в которой зарегистрирована компания», — говорится в документе, оказавшимся в распоряжении ForkLog.

Источник: Минфин
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