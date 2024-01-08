Власти Узбекистана оштрафовали биткоин-биржу Binance

Что известно

Руководствуясь Положением о порядке лицензирования деятельности провайдеров услуг в сфере оборота криптоактивов, Агентство обнаружило:

факты оказания гражданам Республики Узбекистан услуг по совершению операций с криптоактивами;

сделки с анонимными монетами, а также с криптоактивами и денежными средствами, полученными преступным путем;

что компания не является юридическим лицом — резидентом Республики Узбекистан;

отсутствие электронной платформы, размещенной на серверах, находящихся на территории Республики Узбекистан;

Читайте: Binance объявила о выходе из рф

несоблюдение требований законодательства в сфере оборота криптоактивов, противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также хранения и использования персональных данных;

отсутствие какой-либо информации касательно недопущения к руководству и к участию в уставном фонде провайдеров услуг лиц, указанных в подпункте «з)» пункта 9 Положения, а также компаний, зарегистрированных в офшорных зонах;

отсутствие сформированного уставного фонда, часть которого должна резервироваться на отдельном счете в коммерческом банке Республики Узбекистан

«Агентством, в соответствии с Законом принято решение о наложении штрафа в размере 300 базовых расчетных величин, которое направлено криптобирже Binance и регулятору юрисдикции, в которой зарегистрирована компания», — говорится в документе, оказавшимся в распоряжении ForkLog.