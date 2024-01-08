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8 января 2024, 8:53 Читати українською

Что ожидать от курса гривны в 2024 году

Курс доллара к гривне в течение 2024 года будет колебаться в соответствии с рыночными условиями и сезонностью. Национальный банк Украины обеспечит курсовую устойчивость и привлекательность гривны. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в эфире телемарафона, пишет РБК-Украина.

Курс доллара к гривне в течение 2024 года будет колебаться в соответствии с рыночными условиями и сезонностью.
Фото:depositphotos

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Что будет с курсом гривны

«С начала войны НБУ был вынужден зафиксировать официальный курс (сначала 29,25 грн/доллар, с июля 2022 года — 36,6 грн/доллар). Это приводило к множественности курсов: официальный, курс межбанковского рынка, курс серого рынка, курс в обменных пунктах. При этом наличный курс постоянно двигался», — отметил Пышный.

Глава НБУ напомнил октябрь 2022 года, когда официальный курс был 36,6, а обменники продавали доллар по 41−42 гривны.

Читайте: НБУ за неделю снизил продажу валюты

«Если эта разница существенная, возникает арбитраж, спекуляции и невозможность обеспечить курсовую устойчивость и, что немаловажно, формировать ожидания стабильности», — сказал он.

Пышный отметил, что одной из задач НБУ было убрать множественность курсов. Соответственно, НБУ с октября отказался от фиксации курса и перешел к управляемой гибкости курса.

" НБУ будет присутствовать на валютном рынке и сглаживать чрезмерные и опасные колебания «, — сказал он, отметив, что люди получили право выбора: покупать доллар, который может как вырасти, так и упасть, или оставлять сбережения в гривневых активах, которые дают значительный доход.

Пышный отметил, что НБУ традиционно не дает прогноз по курсу доллара «но декларирует, что будет эффективно обеспечивать мандат ценовой стабильности и курсовой устойчивости».

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+6
Riojas
Riojas
8 января 2024, 9:43
#
И тем не менее, наличный курс отличается от межбанковского на гривну уже.
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
8 января 2024, 12:51
#
Одним слово… хз.
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