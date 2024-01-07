В Киевской области открыли новое «Сільпо» в стиле биржи

В Вишневом, что недалеко от Киева, в конце года открыли новое «Сільпо» в стиле биржи. Дизайнеры компании объединили в оформлении магазина две эпохи развития биржевых торгов, начиная с бумажной до цифровой с компьютерами и криптовалютами. Об этом сообщила пресс-служба супермаркета.

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Колонны в магазине оформлены в виде небоскребов с трейдерскими плакатами, а путь к товарам гостям указывают навигационные стрелки с названиями улиц.

Над островом кулинарии находится «сердце биржи» — цифровое табло, на котором транслируются зашифрованные котировки торговых марок.

А пульс биржи выполнен в виде «свечного» графика. Иллюстрации на обоях рассказывают о насыщенной жизни трейдеров, а в зоне алкогольного отдела можно рассмотреть старые фотографии брокеров и торгов. Также в магазине не забыли символы биржи — медведя и быка.

Новый магазин расположен на улице Европейская, 30, и это первый «Сільпо» в Вишневом.

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