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7 января 2024, 18:03 Читати українською

В Киевской области открыли новое «Сільпо» в стиле биржи

В Вишневом, что недалеко от Киева, в конце года открыли новое «Сільпо» в стиле биржи. Дизайнеры компании объединили в оформлении магазина две эпохи развития биржевых торгов, начиная с бумажной до цифровой с компьютерами и криптовалютами. Об этом сообщила пресс-служба супермаркета.

В Вишневом, что недалеко от Киева, в конце года открыли новое «Сільпо» в стиле биржи.

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Колонны в магазине оформлены в виде небоскребов с трейдерскими плакатами, а путь к товарам гостям указывают навигационные стрелки с названиями улиц.

Над островом кулинарии находится «сердце биржи» — цифровое табло, на котором транслируются зашифрованные котировки торговых марок.

А пульс биржи выполнен в виде «свечного» графика. Иллюстрации на обоях рассказывают о насыщенной жизни трейдеров, а в зоне алкогольного отдела можно рассмотреть старые фотографии брокеров и торгов. Также в магазине не забыли символы биржи — медведя и быка.

Новый магазин расположен на улице Европейская, 30, и это первый «Сільпо» в Вишневом.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Гой Иванович под солями
Гой Иванович под солями
7 января 2024, 20:32
#
Корпорации наше все уничтожим малый бизнес в первую пятилетку! Догоним и перегоним Африку!
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0
alex7722
alex7722
7 января 2024, 20:41
#
А я думал торги будут-. Стоимость 1 апельсина 10 грн. Кто больше даст тому и продадут
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