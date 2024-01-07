В Украину заходит турецкий гигант э-коммерции

Лидер турецкой электронной коммерции Hepsiburada входит в Украину. Несмотря на то, что в нашей стране идет война, руководители компании надеются на успешный старт их бизнеса. Об этом пишет Bloomberg.

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«Для нас это стратегическая инвестиция. В будущем Украина нормализуется, и мы хотим быть готовыми», — объяснила решение СЕО компании Нилхан Онал.

Hepsiburada это один из самых популярных сайтов в Турции, на котором можно купить разнообразные товары — от электроники до одежды.

В 2021 году Hepsiburada была первой из турецких компаний, которая вышла на американский фондовый рынок. С тех пор акции упали с пика $15,23 до 59 центов и сейчас торгуются на NASDAQ под тикером HEPS за $1,68.

Динамика цены с момента выхода на рынок / Источник: Google

Падение спровоцировал судебный процесс против руководства компании, но дело было закрыто мировым соглашением.

Акции выросли после того, как на должность СЕО пришла Нилхан Онал. Через год бумаги поднялись на 86%. Текущая стоимость Hepsiburada составляет $548 миллионов. К моменту выхода на IPO оценка составила $4 млрд.

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