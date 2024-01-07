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7 января 2024, 15:35 Читати українською

В Украину заходит турецкий гигант э-коммерции

Лидер турецкой электронной коммерции Hepsiburada входит в Украину. Несмотря на то, что в нашей стране идет война, руководители компании надеются на успешный старт их бизнеса. Об этом пишет Bloomberg.

Лидер турецкой электронной коммерции Hepsiburada входит в Украину.

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«Для нас это стратегическая инвестиция. В будущем Украина нормализуется, и мы хотим быть готовыми», — объяснила решение СЕО компании Нилхан Онал.

Hepsiburada это один из самых популярных сайтов в Турции, на котором можно купить разнообразные товары — от электроники до одежды.

В 2021 году Hepsiburada была первой из турецких компаний, которая вышла на американский фондовый рынок. С тех пор акции упали с пика $15,23 до 59 центов и сейчас торгуются на NASDAQ под тикером HEPS за $1,68.

Динамика цены с момента выхода на рынок / Источник: Google

Падение спровоцировал судебный процесс против руководства компании, но дело было закрыто мировым соглашением.

Акции выросли после того, как на должность СЕО пришла Нилхан Онал. Через год бумаги поднялись на 86%. Текущая стоимость Hepsiburada составляет $548 миллионов. К моменту выхода на IPO оценка составила $4 млрд.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 11

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0
Smehue4ki
Smehue4ki
7 января 2024, 16:15
#
Новий бізнес, нові інвестиції — це добре
+
+74
Qwerty1999
Qwerty1999
7 января 2024, 16:38
#
Во что собственно инвестиции?
Это не производство…
Локализуют сайт, создатут небольшой офис
и логистический центр со складом для увеличения
продажи турецких товаров в Украине и удешевления
доставки…
В дальнейшем, самое ходовое будут завозить контейнерами
на склад в Украине оптом, а продавать в розницу…

Товарооборот с Турцией ещё больше вырастет и всё в части
импорта овощей, фруктов, шмоток и бытовой техники в Украину…
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
7 января 2024, 17:20
#
Выход на рынок Украины турецкой е-комерции очень хорошо, во-первых, если турки входят, т они верят , что конфликт с гомностаном не будет продолжительным, во-вторых турецкие бренды и так достаточно представлены в Украине, в третьих если уважаемый Qwerty1999 не заметил у нас уже присутствует е-комерция из Китая, Чехии, Польши. То есть это еще одна. Кстати я что-то незаметил чтобы Розетка торговала футболками Житомирской швейной фабрики или телевизорами Львовского Электрона. Ну, а если взлянуть на Розетку, я бы не сказал, что она небольшая. А от конкуренции всегда выиграет этот-потребитель
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0
Vorlock
Vorlock
7 января 2024, 17:29
#
2−3 неділі? прокиньтесь, вже скоро 2 роки буде
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 января 2024, 17:40
#
Я оспаривал тезис об инвестициях, которых никто
не увидит при появлении турецкой е-комерции в Украине…

Вы же перевели разговор на потребителя, который что-то
там может когда-то выиграть, а может и проиграть…

Было бы неплохо оспорить мой тезис об увеличении импорта
и увеличении негативного торгового сальдо, ведь и то и другое
не является позитивом для всех граждан страны без исключения,
а не только для покупателей турецкого барахла…
+
0
vt313
vt313
7 января 2024, 18:01
#
Без хороших инвестиций, ничего у них не получится. Не тот рынок.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 января 2024, 17:57
#
«если турки входят, т они верят, что конфликт
с гомностаном не будет продолжительным»

Турки входят, потому что увидели возможность отхватить кусок рынка,
ведь датская AP Moller-Maersk A/S и немецкая компания Hapag-Lloyd AG
заявили, что прекратят пропускать свои контейнеровозы через Красное море,
а значит товар из Китая будет плыть дольше и в доставке дороже.

https://minfin.com.ua/2024/01/03/118974402/

«Кстати я что-то незаметил чтобы Розетка торговала футболками
Житомирской швейной фабрики или телевизорами Львовского Электрона»

Львовские телевизоры не интересуют, как и телевизоры других фирм…
А вот житомирские носки периодически покупаю,
как и различные футболки и для этого мне не нужен
интернет-магазин Rozetka, в котором торгуют ФОПы…
+
0
AngryCustomer
AngryCustomer
7 января 2024, 20:57
#
Житомирської швейної? Ви знущаєтесь?
+
0
torn
torn
7 января 2024, 18:21
#
А Украину в ответ пускают на их рынки с теми же условиями? Или это в одну сторону? Сюда беспошлинный ввоз 150 евро, а туда 20−30 евро. Инвестиций не будет, будут работать как и другие, слать посылку под заказ без пошлин и НДС. Потребителю может и неплохо, но наш бизнес от этого становится менее конкурентным.
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0
vt313
vt313
7 января 2024, 19:00
#
Да не вопрос конечно пускают.
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0
torn
torn
7 января 2024, 21:05
#
Как туда пускают хорошо видно на примере действий их аграриев, дальнобойщиков и правительств в целом.
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