Лидер турецкой электронной коммерции Hepsiburada входит в Украину. Несмотря на то, что в нашей стране идет война, руководители компании надеются на успешный старт их бизнеса. Об этом пишет Bloomberg.
В Украину заходит турецкий гигант э-коммерции
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«Для нас это стратегическая инвестиция. В будущем Украина нормализуется, и мы хотим быть готовыми», — объяснила решение СЕО компании Нилхан Онал.
Hepsiburada это один из самых популярных сайтов в Турции, на котором можно купить разнообразные товары — от электроники до одежды.
В 2021 году Hepsiburada была первой из турецких компаний, которая вышла на американский фондовый рынок. С тех пор акции упали с пика $15,23 до 59 центов и сейчас торгуются на NASDAQ под тикером HEPS за $1,68.
Динамика цены с момента выхода на рынок / Источник: Google
Падение спровоцировал судебный процесс против руководства компании, но дело было закрыто мировым соглашением.
Акции выросли после того, как на должность СЕО пришла Нилхан Онал. Через год бумаги поднялись на 86%. Текущая стоимость Hepsiburada составляет $548 миллионов. К моменту выхода на IPO оценка составила $4 млрд.
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Комментарии - 11
Это не производство…
Локализуют сайт, создатут небольшой офис
и логистический центр со складом для увеличения
продажи турецких товаров в Украине и удешевления
доставки…
В дальнейшем, самое ходовое будут завозить контейнерами
на склад в Украине оптом, а продавать в розницу…
Товарооборот с Турцией ещё больше вырастет и всё в части
импорта овощей, фруктов, шмоток и бытовой техники в Украину…
не увидит при появлении турецкой е-комерции в Украине…
Вы же перевели разговор на потребителя, который что-то
там может когда-то выиграть, а может и проиграть…
Было бы неплохо оспорить мой тезис об увеличении импорта
и увеличении негативного торгового сальдо, ведь и то и другое
не является позитивом для всех граждан страны без исключения,
а не только для покупателей турецкого барахла…
с гомностаном не будет продолжительным»
Турки входят, потому что увидели возможность отхватить кусок рынка,
ведь датская AP Moller-Maersk A/S и немецкая компания Hapag-Lloyd AG
заявили, что прекратят пропускать свои контейнеровозы через Красное море,
а значит товар из Китая будет плыть дольше и в доставке дороже.
https://minfin.com.ua/2024/01/03/118974402/
«Кстати я что-то незаметил чтобы Розетка торговала футболками
Житомирской швейной фабрики или телевизорами Львовского Электрона»
Львовские телевизоры не интересуют, как и телевизоры других фирм…
А вот житомирские носки периодически покупаю,
как и различные футболки и для этого мне не нужен
интернет-магазин Rozetka, в котором торгуют ФОПы…