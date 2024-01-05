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5 января 2024, 15:23 Читати українською

NASDAQ падает уже пятый день: это самая длинная «медвежья» серия за 14 месяцев

Американский Индекс технологических акций NASDAQ демонстрирует падение уже пять дней подряд и это самая длинная «медвежья» серия с октября 2022 года. Об этом пишет CNBC.

Американский Индекс технологических акций NASDAQ демонстрирует падение уже пять дней подряд и это самая длинная «медвежья» серия с октября 2022 года.

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К моменту написания новости, NASDAQ фиксирует падение 4,17% за последние 5 дней.

Снижение индекса связано с падением цен на мега-капитализированные технологические акции, такие как Apple (-6,27%).

Аналитики отмечают, что общее снижение фондовом рынке США происходит из-за неопределенности по ставкам ФРС. Это заставляет инвесторов волноваться, они считают что рынки были переоценены.

В общем, последние результаты на Уолл-стрит резко контрастируют с тем, как рынок закончил 2023 год. S&P 500 завершил прошлый год ростом более чем на 24%, но в новом году индекс потерял уже 2%.

Источник: Минфин
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