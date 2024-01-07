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7 января 2024, 10:10 Читати українською

В НБУ оценили состояние экономики

Инфляция замедлялась, а ситуация на валютном рынке под контролем. Об этом сообщает Нацбанк в обзоре за октябрь — декабрь 2023 года.

Инфляция замедлялась, а ситуация на валютном рынке под контролем.

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Инфляция

Потребительская инфляция и дальше замедлялась (до 5,1% г/г в ноябре) благодаря определенному снижению давления со стороны расходов бизнеса и улучшению ожиданий в условиях сохранения курсовой устойчивости. Эти же факторы привели к ослаблению и фундаментального инфляционного давления. По оценкам НБУ, инфляция продолжила снижаться и в декабре.

Экономическая активность в декабре сезонно ослабла, однако в целом восстановление экономики продолжалось. Высокие урожаи и их переработка поддерживали пищевую промышленность, заказы оборонного сектора и железнодорожников — машиностроение, дальнейшее расширение морских перевозок — работу транспорта. Оживленной оставалась розничная торговля.

Рынок труда

На рынке труда наблюдалось сезонное затишье со стороны как спроса, так и предложения. В то же время оживление экономики и замедление инфляции способствовали восстановлению роста реальных зарплат, хотя оно и было неравномерным по видам деятельности.

Дефицит бюджета был рекордным как в декабре, так и за год. В то же время, годовой его объем оказался несколько ниже по сравнению с утвержденным показателем. Основным источником финансирования дефицита бюджета в течение года были международная помощь и внутренние заимствования. Последние превысили по прошлогоднему объему более чем вдвое благодаря прежде всего размещению ОВГЗ в гривне.

Торговля

Отрицательное сальдо торговли товарами в ноябре уменьшилось из-за наращивания экспортных поставок новым морским путем и снижения импорта под влиянием блокады. Однако дефицит текущего счета расширился из-за задержки с поступлением грантовой помощи от США. Однако благодаря поступлениям международной помощи резервы в ноябре снизились незначительно, а в декабре возобновили рост и к концу года превысили 40.5 млрд долларов.

Ситуация на валютном рынке оставалась контролируемой. Этому способствовали интервенции НБУ и положительная доходность гривневых инструментов (ОВГЗ и депозитов) в реальном измерении.

Источник: Минфин
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Комментарии - 9

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0
w33
w33
7 января 2024, 10:24
#
Звр в 40.5 млрд доларів — це відповідь всім оленям, яких загнали в дорогий бакс, так що думайте
+
+92
penetrator1963
penetrator1963
7 января 2024, 11:14
#
Звр турции $80 ярдов. девальвация турецкой лиры относительно доллара сша за 2022−2023 50%. что будем делать с этой информацией?
+
0
Leonid Kramorenko
Leonid Kramorenko
7 января 2024, 13:10
#
С информацией что делать? А примём к сведению в виде примера того, как не нужно делать. Причиной девальвации стало вмешательство Эрдогана в политику Центрального банка Турции. Ссылаясь на передовое исламское учение, запрещающее ростовщичество, он упрямо не поднимал учетную ставку тогда когда в этом была необходимость. Результат этого мракобесия не заставил долго ждать.
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0
Criptor82
Criptor82
7 января 2024, 13:49
#
Не зовсім так. Проблема Турції великий дефіцит торгівельного та платіжного балансу, до цього додалося збитки від землетрусу. Спочатку в 2018—2021 році вони палили валютні резерви, щоб утримати курс ліри, а коли вони критично зменшились були вимушені піти на девальвацію, що ще більше розкрутило інфляцію. Висока ставка центробанка має на меті знизити спекуляції на валютному ринку через операції кері-трейд, та придушити споживання з боку фіз та юросіб на імпортні товари, щоб зменшити дефіцит торгівельного балансу. Але це не панацея.
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0
Criptor82
Criptor82
7 января 2024, 13:27
#
Так ми думаєм, а ще рахуємо:) чистий продаж валюти НБУ у грудні 2023 -3.55млрд$, зростання в 1.4 рази з попереднім місяцем. Загальна сума продажу 28.9 млрд$. Зростання по відношенню до 2022 + 2.45млрд. Щодо резервів НБУ то чисті резерви за мінусом зобов’язань перед МВФ — це 28.6 млрд.$, а не 40.5. Згідно даних НБУ структура ЗВР це лише 12.2 млрд.$ готівки, депозити, залишки на коррахунках та золото, все інше у цінних паперах. По цінним паперам інформації на який вони строк та по якій ставці я не знайшов, але думаю більшість портфелю це трежеріс, та папери Світового банку, інших міжнародних фінорганізацій. Які не факт, що можна продати миттєво. Далі, зовнішній державний борг на 1.12.23 — 96.5 млрд.$, зростання за рік- 27млрд.$ далі дефіцит бюджету на 2024р — 1,57 трлн.грн. це 41 млрд.$ при курсі 38, це на секундочку — 20% ВВП. Курс гривні до долара в бюджеті на 2024 — 40,7, на кінець року прогноз 42. Дефіцит торгового балансу 39.5 млрд$ Питання: то хто тут олень? :))
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+89
Lolik1837
Lolik1837
7 января 2024, 11:10
#
«Звр в 40.5 млрд доларів — це відповідь всім оленям, яких загнали в дорогий бакс, так що думайте»

Смешно вообще говорить о размере ЗВР как о каком то там «достижении». Толку с того, что взяли в долг 100 миллиардов долларов, из них 80 миллиардов профукали, а 20 миллиардов переложили в ЗВР и теперь гордо бьём себя в грудь «ничего что 80 миллиардов про@рали, зато на 20 млрд ЗВР увеличили»?
+
+6
Алексей Сахаров
Алексей Сахаров
7 января 2024, 12:08
#
Ну теперь посмотрим как они будут выкручиваться :)
+
0
Den1996
Den1996
7 января 2024, 13:23
#
Экономики уже год как нет. Сейчас еще ее добьют новым законом о мобилизации — мужской пол уволится с оф работы и даже копеечные налоги платить не будут. Плюс отсутствие помощи от США и ЕС - результат плачевный
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0
w33
w33
7 января 2024, 14:44
#
Допомога від західних партнерів буде в необхідному обсязі, можливі затримки, але це не критично, хіба що олені знову побіжать обмінники штурмувати, но то їх проблеми. По мобілізації не буде прийнято якихось шокових заходів, собі в ногу ніхто не збирається стріляти
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