В НБУ оценили состояние экономики

Инфляция замедлялась, а ситуация на валютном рынке под контролем. Об этом сообщает Нацбанк в обзоре за октябрь — декабрь 2023 года.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Инфляция

Потребительская инфляция и дальше замедлялась (до 5,1% г/г в ноябре) благодаря определенному снижению давления со стороны расходов бизнеса и улучшению ожиданий в условиях сохранения курсовой устойчивости. Эти же факторы привели к ослаблению и фундаментального инфляционного давления. По оценкам НБУ, инфляция продолжила снижаться и в декабре.

Экономическая активность в декабре сезонно ослабла, однако в целом восстановление экономики продолжалось. Высокие урожаи и их переработка поддерживали пищевую промышленность, заказы оборонного сектора и железнодорожников — машиностроение, дальнейшее расширение морских перевозок — работу транспорта. Оживленной оставалась розничная торговля.

Рынок труда

На рынке труда наблюдалось сезонное затишье со стороны как спроса, так и предложения. В то же время оживление экономики и замедление инфляции способствовали восстановлению роста реальных зарплат, хотя оно и было неравномерным по видам деятельности.

Дефицит бюджета был рекордным как в декабре, так и за год. В то же время, годовой его объем оказался несколько ниже по сравнению с утвержденным показателем. Основным источником финансирования дефицита бюджета в течение года были международная помощь и внутренние заимствования. Последние превысили по прошлогоднему объему более чем вдвое благодаря прежде всего размещению ОВГЗ в гривне.

Торговля

Отрицательное сальдо торговли товарами в ноябре уменьшилось из-за наращивания экспортных поставок новым морским путем и снижения импорта под влиянием блокады. Однако дефицит текущего счета расширился из-за задержки с поступлением грантовой помощи от США. Однако благодаря поступлениям международной помощи резервы в ноябре снизились незначительно, а в декабре возобновили рост и к концу года превысили 40.5 млрд долларов.

Ситуация на валютном рынке оставалась контролируемой. Этому способствовали интервенции НБУ и положительная доходность гривневых инструментов (ОВГЗ и депозитов) в реальном измерении.