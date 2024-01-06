В Нацбанке не сомневаются в правильности национализации Сенс Банка

Национальный банк уверен в законности решения о национализации Сенс Банка. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на ответ регулятора.

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В НБУ утверждают, что решение было принято в соответствии с законами «О Национальном банке Украины», «О банках и банковской деятельности», «О системе гарантирования вкладов физических лиц».

«Это решение позволило сохранить финансовую стабильность в Украине и избежать угрозы для интересов вкладчиков и других кредиторов банка, возникшей из-за поддержки действий и политики страны-агрессора со стороны владельцев опосредованного существенного участия в АО „Сенс Банк“ и как следствие применения к ним украинских и международных санкций», — подчеркнули в НБУ.

Напомним, что компания российского миллиардера Михаила Фридмана ABH Holdings SA, которая была номинальным владельцем «Смысла Банка», подала иск на Украину и требует компенсацию за принудительную национализацию финучреждения в размере 1 миллиарда долларов.