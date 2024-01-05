Tesla отзывает 1,6 миллиона электромобилей

Компания Tesla отзывает более 1,6 млн электромобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением, речь идет о моделях S, X, 3 и Y. Об этом пишет Reuters.

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Отзывы на втором крупнейшем рынке для Tesla следуют за двумя отзывами автопроизводителя в США в декабре.

«Tesla может дистанционно обновить транспортные средства, чтобы исправить проблемы», — говорится в заявлении Государственного управления по регулированию рынка Китая. Этот шаг классифицируется как отзыв продукции согласно китайским правилам.

Отмечается, что отзыв осуществят с помощью удаленного обновления ПО: он будет касаться электромобилей 2014−2023 годов выпуска, в частности, Model 3 и Model Y китайского производства, а также импортных Model S и Model X.

Отдельно Tesla также обновит программное обеспечение для 7538 единиц автомобилей моделей S и X, чтобы решать проблему с дверью, которая может разблокироваться во время аварий.