Количество зарегистрированных инвесторов в ценные бумаги в Украине выросло на 34%

Количество зарегистрированных инвесторов в ценные бумаги в Украине по состоянию на конец 2023 года достигло почти 166,2 тыс., увеличившись за год на 34% или 46 тыс., сообщил Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках (РЦ, Киев) на своем сайте., передает «Интерфакс-Украина».

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Облигации

Согласно его информации, объем сделок с гривневыми облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ), проработанных РЦ, в декабре составил 29,6 млрд грн, что меньше ноябрьского показателя на 32,5%, а количество операций уменьшилось на 5% — до почти 20, 9 тыс.

Уточнено, что с долларовыми ОВГЗ за прошлый месяц было проведено 4,5 тыс. операций, что на 41% больше, чем в ноябре, однако их объем значительно снизился — со $167,4 до $99,4 млн.

Количество сделок по ОВГЗ в евро в декабре-2023 составило 350, а их объем — EUR5,4 млн, тогда как месяцем ранее таких операций было 310 на EUR10,6 млн.

Читайте также: Минфин в прошлом году привлек от продажи облигаций 566 млрд

Что касается операций с облигациями иностранных эмитентов, то их количество в декабре снизилось с 42 до 31, однако объем увеличился с 713,6 млн. грн. до 1,13 млрд. грн. Также было проведено 303 операции с облигациями украинских эмитентов на 1 млрд грн (в ноябре — 352 операции на 1,45 млрд грн).

Объем обработанных операций с украинскими облигациями внешних госзаймов увеличился с 29,3 млн грн до 52,5 млн грн, хотя количество операций снизилось на семь — до 79.

Акции

Объем соглашений с акциями украинских эмитентов в октябре достиг 16,1 млн грн, это больше ноябрьского показателя на 1,45 млн грн. При этом количество сделок с ними в декабре уменьшилось с 29 до 16.

Также проведено 20 операций с акциями иностранных эмитентов на 513 тыс. грн, тогда как месяцем ранее таких было всего четыре на 57 тыс. грн.

Рейтинги

Рейтинг брокеров — участников клиринга за декабрь, как и в предыдущие два месяца, возглавило ООО «Инвестиционный капитал Украина». На втором месте, как и в ноябре, остался Универсал Банк (mono), а на третьем — ООО «БТС Брокер». На четвертое место с 12 переместилось ООО «Кинто, Лтд», отодвинув на пятое место Приватбанк.

Во второй пятерке ООО «Универ Капитал», Укрэксимбанк, Укргазбанк, банк «Глобус» и ООО «Профи-Т Ценные бумаги».

Наконец, третью пятерку сформировали Сэнс Банк, ООО «МА-2», ООО «Навигатор-Инвест», ООО «Спайк-Инвест» и Скай-Банк.