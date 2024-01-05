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5 января 2024, 10:38 Читати українською

В ООН дали оценку экономики Украины: показала устойчивость

Организация объединенных наций оценила состояние украинской экономики. В организации отметили, что она продемонстрировала определенную устойчивость, но о восстановлении пока говорить рано. Об этом передает Укринформ.

Организация объединенных наций оценила состояние украинской экономики.

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Украинская экономика

В 2023 году украинская экономика продемонстрировала незначительное восстановление — рост ВВП составил 4,6% после предварительного падения на 29,1%.

Об этом говорится в Докладе о мировом экономическом положении и перспективах 2024 года, подготовленном департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам.

В прошлом году экономика Украины продемонстрировала определенную устойчивость к последствиям нынешней войны, особенно в части снабжения электроэнергией.

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«В этом году наблюдается незначительное улучшение, но это улучшение на бумаге, поскольку экономика уже сократилась, и это очень больно», — сказал директор отдела экономического анализа и политики департамента Шантана Мукерджи.

Он добавил, что небольшое улучшение не означает восстановление экономики по сравнению с довоенным периодом.

Мировая экономика

В целом в ООН дали хмурые прогнозы мировой экономики. По подсчетам организации, темпы роста замедлятся с 2,7% в прошлом году до 2,4% в этом году.

«Затяжной период высоких процентных ставок, дальнейшая эскалация конфликтов, вялая международная торговля и учащение природных бедствий, связанных с изменением климата, представляют серьезные вызовы для роста глобальной экономики», — считают экономисты ООН.

Источник: Минфин
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