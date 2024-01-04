Растаможка авто в «Дие»: В Раде зарегистрировали новый законопроект (детали)

Народные депутаты передали на рассмотрение Верховной Раде проект закона № 10380 , который значительно уменьшает человеческий фактор в процессе растаможивания подержанных легковых автомобилей и переносит этот процесс в «Дию». Граждане смогут подавать электронную таможенную декларацию через приложение «Дия», бизнес — через портал «Дия». Об этом написал министр Минцифры Михаил Федоров в телеграм-канале.

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Чем законопроект № 10380 отличается от предыдущего

Как сейчас. На процедуру определения таможенной стоимости оказывает влияние человеческий фактор. Во многом стоимость зависит напрямую от таможенного инспектора. Поэтому при отсутствии четких критериев есть возможности для злоупотребления как со стороны должностных лиц таможни, так и со стороны декларантов, часто вносящих меньшую стоимость машины, чтобы уменьшить таможенный платеж, то есть фактически уменьшают поступления в бюджет.

Как будет. Минцифры предлагает создать Базу данных таможенной стоимости легковых автомобилей. Базу сформирует Минцифры на основе данных Таможни. В системе будет таможенная стоимость новых легковых автомобилей, проходивших таможенное оформление в Украине с 2007 года, с деталями: марка, модель, год выпуска, тип и объем двигателя.

Подробный алгоритм растаможки через «Дию»