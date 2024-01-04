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4 января 2024, 15:48 Читати українською

НБУ временно ограничил право акционера банка «Украинский капитал» Евгении Федорович

Национальный банк временно запретил акционеру банка «Украинский капитал» Евгении Федорович использовать существенное влияние в этой структуре — владеет 21,4% акций через ООО «Скела Терциум». Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на решение № 24/1941-рк от 16 октября 2023 года.

Национальный банк временно запретил акционеру банка «Украинский капитал» Евгении Федорович использовать существенное влияние в этой структуре — владеет 21,4% акций через ООО «Скела Терциум».

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Что известно

«Применена мера влияния в виде временного, до устранению нарушения, запрета на использование владельцем существенного участия в АО «Банк «Украинский капитал» Федорович Евгении Ивановне (принадлежащей прямо и косвенно, через ООО «Скела Терциум», существенного участия в совокупном размере 21,38 уставного капитала Банка) права голоса по 39 604 728 простым именным акциям Банка путем запрещения использования права голоса: ООО «Скала Терциум» — относительно принадлежащих ему акций; Федорович Е. И. — по 1 (одной) акции Банка, принадлежащей Федорович Е. И.», — говорится в информации регулятора.

По информации Нацбанка, на 1 января 2023 года у банка «Украинский капитал» всего было 24 акционера, в числе крупнейших:

  • Сергей Белашов — 48,9% акций;

  • Евгения Федорович — 21,4% акций;

  • Лилиана Белашова — 19,99% акций;

  • Наталия Кива — 19,9% акций.

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что Высший антикоррупционный суд 11 июня 223 года арестовал руководителя «Батькивщины» в Полтавском облсовете, владельца банка «Украинский капитал» Сергея Белашова с залогом в 30 млн грн.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
4 января 2024, 17:53
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Нбу может что-то делать там, где уже никого и ничего нет.
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