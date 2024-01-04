НБУ временно ограничил право акционера банка «Украинский капитал» Евгении Федорович

Национальный банк временно запретил акционеру банка «Украинский капитал» Евгении Федорович использовать существенное влияние в этой структуре — владеет 21,4% акций через ООО «Скела Терциум». Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на решение № 24/1941-рк от 16 октября 2023 года.

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Что известно

«Применена мера влияния в виде временного, до устранению нарушения, запрета на использование владельцем существенного участия в АО «Банк «Украинский капитал» Федорович Евгении Ивановне (принадлежащей прямо и косвенно, через ООО «Скела Терциум», существенного участия в совокупном размере 21,38 уставного капитала Банка) права голоса по 39 604 728 простым именным акциям Банка путем запрещения использования права голоса: ООО «Скала Терциум» — относительно принадлежащих ему акций; Федорович Е. И. — по 1 (одной) акции Банка, принадлежащей Федорович Е. И.», — говорится в информации регулятора.



По информации Нацбанка, на 1 января 2023 года у банка «Украинский капитал» всего было 24 акционера, в числе крупнейших:

Сергей Белашов — 48,9% акций;

Евгения Федорович — 21,4% акций;

Лилиана Белашова — 19,99% акций;

Наталия Кива — 19,9% акций.

Напомним

Ранее «Минфин» сообщал, что Высший антикоррупционный суд 11 июня 223 года арестовал руководителя «Батькивщины» в Полтавском облсовете, владельца банка «Украинский капитал» Сергея Белашова с залогом в 30 млн грн.