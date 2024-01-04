В этом видео финансовый аналитик Алексей Козырев рассказывает об инвестициях в 2024 году для поддержки ВСУ.
Куда инвестировать в 2024 году, чтобы поддержать армию: ОВГЗ, еврооблигации, оборонка. Прогноз курса (видео)
Источник: Минфин
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Комментарии - 5
А если серьезно , то ОВГЗ гривневые можно- но только на короткие сроки. Иначе, в современных реалиях, рискуете через год-два получить на руки раза в два «похудевшую» гривну
Да по фигу почем доллар . Главное сбережения не держать в гривне «в долгую».