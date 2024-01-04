Налог на лишние метры оказался неэффективным — Гетманцев

Поступления налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, составили 9,1 млрд грн за 2023 год. Об этом написал глава Налогового комитета В Р Даниил Гетманцев в телеграм-канале.

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По его словам, из жилой недвижимости собрано 1,2 млрд грн налогов, нежилой — 7,8 млрд грн.

«Этот налог, пожалуй, один из наименее эффективных. Основная проблема — в эффективности администрирования», — прокомментировал Гетманцев.

По его словам, причинами такого состояния является низкий уровень сотрудничества органов местного самоуправления и налогового, а также недостаточная работа местных общин по инвентаризации облагаемых объектов.

Налог на недвижимое имущество

Налог на недвижимое имущество был введен в 2020 году. Все, у кого находится квартира, площадь которой превышает 60 кв. м, здание более 120 кв. м или комбинированная недвижимость более 180 кв. м должны заполнить декларацию и уплатить налог.

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