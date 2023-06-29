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29 июня 2023, 11:18 Читати українською

Налог на недвижимость: сколько придется платить с 1 июля

До 1 июля украинцы должны получить квитанции на уплату налога на квартиры и дома. Налог придется заплатить за недвижимость с «лишними» квадратными метрами. Об этом пишет NV.

До 1 июля украинцы должны получить квитанции на уплату налога на квартиры и дома.
Фото: depositphotos.com

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Кому и сколько придется платить

До 1 июля 2023 украинцы должны получить квитанции с суммами на оплату налога на квартиры и дома. Налог придется заплатить за недвижимость с «лишними» квадратными метрами — частные дома более 120 кв. м и квартиры с площадью более 60 кв. м.

Уплатить налог нужно в течение следующих 60 дней. Если квитанции не будет, нужно самостоятельно обратиться в налоговую.

Сумма оплаты привязана к минимальной заработной плате, установленной на 1 января отчетного года, и не должна превышать 1,5% за квадратный метр. Отчетный год в 2023 году — 2022 год.

Читайте: Налог на недвижимость в 2023 году: как его уплатить во время войны и кому это можно не делать

Минимальная зарплата в январе 2022 года составила 6500 гривен. Так что максимальная ставка за каждый лишний квадратный метр не может превышать 97 гривен 50 копеек.

Если квартира имеет 70 кв. м (норматив превышен на 10 кв.м), то вам придется заплатить 975 гривен. Если же ваше жилье гораздо больше нормы, то и суммы будут выше.

Кому не начисляется налог на недвижимость

В первую очередь это собственники, чье жилье соответствует нормам. Также через полномасштабное вторжение ввели ослабление, поэтому физическим лицам не будут начисляться налог на недвижимость, если объекты недвижимости или их части:

  • расположены на территориях, на которых ведутся или вели активные боевые действия;
  • расположены на территориях, находящихся во временной оккупации или временно оккупированные российской армией;
  • оказались непригодными для проживания из-за военной агрессии российской федерации против Украины.

Читайте также: Документ за 5 секунд. В «Дие» снова можно подтвердить собственность на недвижимость

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Источник: Минфин
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Комментарии - 6

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bonv
bonv
29 июня 2023, 11:50
#
Понапридумували «норми квадратів» і збивають бабло з народу.
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AlexZerg
AlexZerg
29 июня 2023, 11:54
#
Цей податок теж Зе придумали?)))))
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0
bonv
bonv
29 июня 2023, 11:58
#
І знову пішли в рух відосики та пусті зе-обіцянки: податкова без податківців, митниця без митників, зростання ВВП до $1 трлн і легалізація канабісу. Зе-жесть.
Також він додав, що є прихильником зниження податків, але під час війни, коли є залежність від зовнішнього фінансування, немає можливості зробити це. Це питання можна буде розглядати після закінчення війни. Пусті зе-обіцянки.
Крім того, Зеленський заявив, що в Україні потрібно застосовувати найкращі світові практики і найефективніші рішення, якими б складними чи незвичними вони не здавалися. Бла-бла-бла.
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AlexZerg
AlexZerg
29 июня 2023, 12:50
#
То хто податок на нерухомість ввів?))
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jakiro
jakiro
29 июня 2023, 11:56
#
Давлять зі усіх сторін, їжа, комуналка, зайві квадрати, відміна готівки грошей, блок усіх рахунків за несплату штрафів, податки на повітря скоро введуть
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jakiro
jakiro
29 июня 2023, 11:55
#
Питання, чи я можу не платити цей податок, якщо я перекривав дах над собою за власний кошт?
Хто мені компенсує 10к$
на шо будуть витрачені кошти? А то плати, просто так, взамін дулю з маком
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