Налог на недвижимость: сколько придется платить с 1 июля

До 1 июля украинцы должны получить квитанции на уплату налога на квартиры и дома. Налог придется заплатить за недвижимость с «лишними» квадратными метрами. Об этом пишет NV.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кому и сколько придется платить

До 1 июля 2023 украинцы должны получить квитанции с суммами на оплату налога на квартиры и дома. Налог придется заплатить за недвижимость с «лишними» квадратными метрами — частные дома более 120 кв. м и квартиры с площадью более 60 кв. м.

Уплатить налог нужно в течение следующих 60 дней. Если квитанции не будет, нужно самостоятельно обратиться в налоговую.

Сумма оплаты привязана к минимальной заработной плате, установленной на 1 января отчетного года, и не должна превышать 1,5% за квадратный метр. Отчетный год в 2023 году — 2022 год.

Читайте: Налог на недвижимость в 2023 году: как его уплатить во время войны и кому это можно не делать

Минимальная зарплата в январе 2022 года составила 6500 гривен. Так что максимальная ставка за каждый лишний квадратный метр не может превышать 97 гривен 50 копеек.

Если квартира имеет 70 кв. м (норматив превышен на 10 кв.м), то вам придется заплатить 975 гривен. Если же ваше жилье гораздо больше нормы, то и суммы будут выше.

Кому не начисляется налог на недвижимость

В первую очередь это собственники, чье жилье соответствует нормам. Также через полномасштабное вторжение ввели ослабление, поэтому физическим лицам не будут начисляться налог на недвижимость, если объекты недвижимости или их части:

расположены на территориях, на которых ведутся или вели активные боевые действия;

расположены на территориях, находящихся во временной оккупации или временно оккупированные российской армией;

оказались непригодными для проживания из-за военной агрессии российской федерации против Украины.

Читайте также: Документ за 5 секунд. В «Дие» снова можно подтвердить собственность на недвижимость