До 1 июля украинцы должны получить квитанции на уплату налога на квартиры и дома. Налог придется заплатить за недвижимость с «лишними» квадратными метрами. Об этом пишет NV.
Налог на недвижимость: сколько придется платить с 1 июля
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Кому и сколько придется платить
До 1 июля 2023 украинцы должны получить квитанции с суммами на оплату налога на квартиры и дома. Налог придется заплатить за недвижимость с «лишними» квадратными метрами — частные дома более 120 кв. м и квартиры с площадью более 60 кв. м.
Уплатить налог нужно в течение следующих 60 дней. Если квитанции не будет, нужно самостоятельно обратиться в налоговую.
Сумма оплаты привязана к минимальной заработной плате, установленной на 1 января отчетного года, и не должна превышать 1,5% за квадратный метр. Отчетный год в 2023 году — 2022 год.
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Минимальная зарплата в январе 2022 года составила 6500 гривен. Так что максимальная ставка за каждый лишний квадратный метр не может превышать 97 гривен 50 копеек.
Если квартира имеет 70 кв. м (норматив превышен на 10 кв.м), то вам придется заплатить 975 гривен. Если же ваше жилье гораздо больше нормы, то и суммы будут выше.
Кому не начисляется налог на недвижимость
В первую очередь это собственники, чье жилье соответствует нормам. Также через полномасштабное вторжение ввели ослабление, поэтому физическим лицам не будут начисляться налог на недвижимость, если объекты недвижимости или их части:
- расположены на территориях, на которых ведутся или вели активные боевые действия;
- расположены на территориях, находящихся во временной оккупации или временно оккупированные российской армией;
- оказались непригодными для проживания из-за военной агрессии российской федерации против Украины.
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Комментарии - 6
Також він додав, що є прихильником зниження податків, але під час війни, коли є залежність від зовнішнього фінансування, немає можливості зробити це. Це питання можна буде розглядати після закінчення війни. Пусті зе-обіцянки.
Крім того, Зеленський заявив, що в Україні потрібно застосовувати найкращі світові практики і найефективніші рішення, якими б складними чи незвичними вони не здавалися. Бла-бла-бла.
Хто мені компенсує 10к$
на шо будуть витрачені кошти? А то плати, просто так, взамін дулю з маком