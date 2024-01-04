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4 января 2024, 11:59 Читати українською

Инфляция в Турции в декабре ускорилась до максимума за 13 месяцев

Темпы роста потребительских цен в Турции в декабре ускорились до максимума за 13 месяцев, с ноября 2022 года. Об этом сообщает Trading Economics.

Темпы роста потребительских цен в Турции в декабре ускорились до максимума за 13 месяцев, с ноября 2022 года.
Фото:depositphotos

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Что происходит с экономикой

Инфляция составила 64,8% по сравнению с 62% в ноябре, по данным статистического института страны (Turkstat).

При этом аналитики в среднем прогнозировали еще более значительное ускорение — до 65,1%.

Цены на коммунальные услуги в декабре повысились на 40,4% (месяцем ранее — 37,5%), на транспортные услуги — на 77% (на 70%), на гостиницы, кафе и рестораны — на 93,2% (на 92,9%). Продукты питания подорожали на 72% по сравнению с 67,2% в ноябре.

Между тем в помесячном исчислении инфляция ослабла до 2,9% в декабре с 3,3% в ноябре.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов, энергоносителей, табачной продукции и золота, в декабре составила 70,6% против 69,9% месяцем ранее, сообщает Turkstat. Это максимальные темпы подъема с начала ведения расчетов в 2004 году.

Читайте: Курс турецкой лиры упал до нового исторического минимума

Цены производителей (индекс PPI) в Турции в прошлом месяце повысились на 44,2% за год и на 1,1% относительно ноября.

Источник: Минфин
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