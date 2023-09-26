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26 сентября 2023, 12:42 Читати українською

Курс турецкой лиры упал до нового исторического минимума

Турецкая лира вновь обновила исторический минимум по отношению к американскому доллару. Стоимость валютной пары доллар США / турецкая лира (USD/TRY) на международном рынке Форекс подскочила на 1,23% и достигла отметки 27,5155 лиры за доллар.

Турецкая лира вновь обновила исторический минимум по отношению к американскому доллару.
Фото: depositphotos

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Что происходит с лирой

За последние 12 месяцев курс доллара к турецкой лире вырос примерно на 48%. Четыре резких повышения процентных ставок Центральным банком Турции за последние четыре месяца не смогли ослабить давление на валюту.

Центральный банк Турции приступил к ужесточению денежно-кредитной политики в июне 2023 года после того, как президент Тайип Эрдоган назначил главой регулятора Хафизе Гайе Эркан.

Ранее Эркан занимала руководящие посты в банках Goldman Sachs и First Republic. Регулятор повысил процентные ставки с 8,5% до 30%.

Напомним

Ранее ключевая ставка в Турции длительное время удерживалась на низком уровне, несмотря на разгон инфляции. Начиная с осени 2021 года турецкий ЦБ принимал решения либо в пользу снижения ставки, либо в пользу ее сохранения, несмотря на продолжающийся рост цен.

Годовая инфляция в Турции в октябре 2022 года выросла до 24-летнего максимума на уровне 85,51% на фоне обесценивания турецкой лиры. Политика регулятора Турции шла вразрез с повышением ставок центробанками большинства развитых стран, которые пытались сдержать рекордную инфляцию.

По итогам июня 2023 года инфляция в Турции снизилась до 38,21%, однако в июле снова начала расти.

В августе инфляция в Турции ускорилась до 58,9%, сообщил Институт статистики страны. Цель регулятора по инфляции составляет 5%. В Центробанке Турции намерены добиться дефляции до 2024 года при помощи ужесточения денежно-кредитной политики.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Dmitrik7
Dmitrik7
26 сентября 2023, 13:14
#
Желаю всем 36,6 (с)

Ну, так считать будет проще.
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