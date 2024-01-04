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4 января 2024, 10:54 Читати українською

В Украине изменилась стоимость оформления ID-карт и вида на жительство

В Украине с 1 января 2024 года изменилась стоимость оформления ID-карты, вида на жительство и удостоверения личности без гражданства. Об этом идет речь в сообщении Министерства внутренних дел.

В Украине с 1 января 2024 года изменилась стоимость оформления ID-карты, вида на жительство и удостоверения личности без гражданства.
Фото: depositphotos

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С чем связано изменение стоимости

Как отметили в МВД, это связано с тем, что полиграфический комбинат «Украина» изменил цену на бланки отдельных биометрических документов.

Стоимость оформления паспорта гражданина в форме ID-карты в течение 20 рабочих дней составляет 504 грн, в течение 10 рабочих дней — 874 грн. Стоимость 626 грн вводится через шесть месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Стоимость оформления вида на постоянное проживание в течение 15 рабочих дней составляет 1151 грн.

Читайте: В Украине возросла стоимость ряда услуг МВД

Стоимость оформления вида на временное проживание в течение 15 рабочих дней составляет 1396 грн.

Стоимость оформления удостоверения личности без гражданства для выезда за границу в течение 15 рабочих дней составляет 6867 грн.

Оформление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты впервые — безвозмездное.

Источник: Минфин
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