В Украине изменилась стоимость оформления ID-карт и вида на жительство

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С чем связано изменение стоимости

Как отметили в МВД, это связано с тем, что полиграфический комбинат «Украина» изменил цену на бланки отдельных биометрических документов.

Стоимость оформления паспорта гражданина в форме ID-карты в течение 20 рабочих дней составляет 504 грн, в течение 10 рабочих дней — 874 грн. Стоимость 626 грн вводится через шесть месяцев со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Стоимость оформления вида на постоянное проживание в течение 15 рабочих дней составляет 1151 грн.

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Стоимость оформления вида на временное проживание в течение 15 рабочих дней составляет 1396 грн.

Стоимость оформления удостоверения личности без гражданства для выезда за границу в течение 15 рабочих дней составляет 6867 грн.