Совет ЕС представил дополнение к санкционному списку против российских лиц и учреждений в связи с агрессией россии против Украины и включил в него еще два субъекта — одно физическое лицо и одно учреждение. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского Совета, пишет «Укринформ».
ЕС включил в санкционный список крупнейшую в мире бриллиантовую компанию из россии
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Как отмечается, ЗАО «Алроса» является крупнейшей компанией по добыче бриллиантов в мире, находится в собственности российского государства и добывает более 90 процентов всего бриллиантового производства россии. Эта компания является важной составляющей всего российского экономического сектора, обеспечивающего существенные доходы российской власти.
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Санкции против рф
Таким образом, ограничительные меры ЕС против россии в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в настоящее время охватывают, в общей сложности, 1950 человек и учреждений.
На субъекты, включенные в санкционный список, распространяется замораживание счетов, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им какие-либо финансовые ресурсы. На физических лиц, вдобавок, распространяется запрет на путешествия в ЕС и транзит через его территорию.
Соответствующий правовой документ с перечнем имен и названий субъектов, на которые распространяются санкции, был обнародован в Официальном журнале ЕС.
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