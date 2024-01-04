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4 января 2024, 10:01 Читати українською

ЕС включил в санкционный список крупнейшую в мире бриллиантовую компанию из россии

Совет ЕС представил дополнение к санкционному списку против российских лиц и учреждений в связи с агрессией россии против Украины и включил в него еще два субъекта — одно физическое лицо и одно учреждение. Об этом говорится в сообщении на сайте Европейского Совета, пишет «Укринформ».

Совет ЕС представил дополнение к санкционному списку против российских лиц и учреждений в связи с агрессией россии против Украины и включил в него еще два субъекта — одно физическое лицо и одно учреждение.
Фото:depositphotos

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Подробности

«Совет Е С представил дополнительные ограничительные меры против одной персоны и одного учреждения, которые несут ответственность за действия по подрыву или угрозам для территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Новый список направлен против компании PJSC Alrosa (ЗАО „Алроса“) и председателя правления Павла Алексеевича Мариничева», — говорится в сообщении.

Как отмечается, ЗАО «Алроса» является крупнейшей компанией по добыче бриллиантов в мире, находится в собственности российского государства и добывает более 90 процентов всего бриллиантового производства россии. Эта компания является важной составляющей всего российского экономического сектора, обеспечивающего существенные доходы российской власти.

Читайте: НАПК внесло одного из крупнейших в мире производителей бриллиантов SRK в перечень международных спонсоров войны

Санкции против рф

Таким образом, ограничительные меры ЕС против россии в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в настоящее время охватывают, в общей сложности, 1950 человек и учреждений.

На субъекты, включенные в санкционный список, распространяется замораживание счетов, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им какие-либо финансовые ресурсы. На физических лиц, вдобавок, распространяется запрет на путешествия в ЕС и транзит через его территорию.

Соответствующий правовой документ с перечнем имен и названий субъектов, на которые распространяются санкции, был обнародован в Официальном журнале ЕС.

Читайте: ЕС согласовал 12-й пакет санкций против россии

Источник: Минфин
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