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4 января 2024, 9:42 Читати українською

25 тысяч евро на развитие бизнеса: 30 украинских компаний получат гранты от EU4Business

Программа EU4Business предоставит гранты 30 украинским компаниям на общую сумму 750 тыс. евро на развитие собственного дела. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины в телеграм-канале.

Программа EU4Business предоставит гранты 30 украинским компаниям на общую сумму 750 тыс.
Фото: depositphotos

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Гранты на бизнес

«До 25 тысяч евро на развитие собственного дела — такие гранты получат победители программы от EU4Business. Это бизнесы, работающие над инновационными продуктами и услугами или активно расширяющиеся на экспорт. Общий фонд грантов — 750 тысяч евро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компании расположены в 12 областях Украины. Женщины основали или возглавляют 27% победивших компаний.

Предприниматели должны использовать грантовые средства до 31 марта.

Читайте:Бизнес получил грантов от государства на 5,5 миллиарда

Что известно о программе

Грантовая волна прошла в рамках программы EU4Business, которая софинансируется Европейским Союзом и Правительством Германии и реализуется немецкой федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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