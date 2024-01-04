25 тысяч евро на развитие бизнеса: 30 украинских компаний получат гранты от EU4Business

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Гранты на бизнес

«До 25 тысяч евро на развитие собственного дела — такие гранты получат победители программы от EU4Business. Это бизнесы, работающие над инновационными продуктами и услугами или активно расширяющиеся на экспорт. Общий фонд грантов — 750 тысяч евро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компании расположены в 12 областях Украины. Женщины основали или возглавляют 27% победивших компаний.

Предприниматели должны использовать грантовые средства до 31 марта.

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Что известно о программе

Грантовая волна прошла в рамках программы EU4Business, которая софинансируется Европейским Союзом и Правительством Германии и реализуется немецкой федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.