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4 января 2024, 8:55 Читати українською

За 11 месяцев 2023 года экспорт IT-услуг упал на 7,3%

В ноябре объем экспорта ИТ-услуг из Украины составил $564 млн, что на $35 млн больше, чем в октябре. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные НБУ. В то же время, за 11 месяцев года экспорт упал на 7,3%, до $6,1 млрд, по сравнению с аналогичным показателем год назад.

В ноябре объем экспорта ИТ-услуг из Украины составил $564 млн, что на $35 млн больше, чем в октябре.
Фото:depositphotos

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Экспорт IT-услуг

По сравнению с показателем за ноябрь 2022 года ($580 млн) объем ИТ-экспорта в прошлом месяце снизился на $16 млн.

В то же время, по сравнению с данными за октябрь и сентябрь 2023-го ИТ-экспорт вырос на $35 млн и на $43 млн соответственно.

С января по ноябрь экспорт ИТ-услуг составил $6,1 млрд, что на $482 млн, или 7,3%, меньше, чем в этот же период прошлого года ($6,6 млрд).

Читайте: В 2023 году украинский экспорт ИТ-услуг может сократиться почти на 8% — исследование

Украинская IT-индустрия закрыла прошлый год с рекордным показателем экспорта — $7,34 млрд, свидетельствует статистика Нацбанка. Это самая большая сумма за время независимости. На IT приходится около половины всего экспорта услуг.

В прошлом году отрасль IT оказалась единственной сферой, сохранившей положительную динамику. Общий экспорт снизился на 35%.

По данным исследования IT Research Ukraine, украинский экспорт IT услуг уменьшается. По результатам 2023 года он составит $6,7−7,1 млрд. 2023 год станет первым за время независимости Украины, когда технологическая индустрия не покажет рост по сравнению с прошлым годом.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
JWT
JWT
4 января 2024, 10:09
#
Ще не вечір
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
4 января 2024, 10:57
#
Здобули.
+
0
nitrolog
nitrolog
4 января 2024, 11:36
#
Кому потрібно то IT коли в нас є «гумористичний фронт»…
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