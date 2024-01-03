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3 января 2024, 16:55 Читати українською

Биткоину 15 лет: цена монеты рухнула на 7%

В свой 15-летний юбилей первая криптовалюта резко обвалилась на 7,5% после недавнего пробития психологического уровня в $45 тыс. Причины резкого снижения стоимости биткоина пока неизвестны.

В свой 15-летний юбилей первая криптовалюта резко обвалилась на 7,5% после недавнего пробития психологического уровня в $45 тыс.

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К моменту написания новости цена BTC по данным CoinGecko составляла $42,295, хотя утром стоимость была еще $45 тыс.

Пока аналитики не знают причину резкого падения, но предполагают, что на настроения трейдеров мог повлиять пост Matrixport, где опубликовали версию развития событий, если SEC отклонит все заявки на ETF. Эксперты полагают, что в таком случае BTC упадет до $36 тыс.

Напомним, что инвесторы ожидают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит заявки крупнейших институциональных инвесторов на инструмент до 10 января 2024 года.

Читайте также: Спотовый биткоин-ETF: удастся ли правительствам централизовать первую криптовалюту

Предполагается, что запуск bitcoin-ETF откроет рынок биткоинов для миллионов инвесторов и привлечет миллиарды инвестиций.

В последние годы SEC отклонила несколько заявок на запуск спотовых биткойн-ETF, утверждая, что рынок криптовалют уязвим для манипуляций.

Кстати, 3 января 2009 года основатель биткоина Сатоши Накамото создал genesis-блок, с которого началась история сети.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
3 января 2024, 18:15
#
Підбрили хом’ячків… знову.
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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
3 января 2024, 18:17
#
Причиною є слухи, що SEC не одобрить запуск ETF щонайменше до 4 кв. 2024 року. Ось так. Хтось новини створює, а хтось їм вірить. А заробляє той, хто контролює перших. Або дружить з ними.
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Kharakternyk
Kharakternyk
3 января 2024, 19:32
#
З ювілеєм:)
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