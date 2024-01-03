В Приватбанке рассказали, сколько украинцы получают денег от международных организаций

В декабре 2023 года украинцы получили больше всего за год — 840 тысяч переводов денежной помощи от международных благотворительных организаций через Приватбанк . Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Общая сумма денежной помощи, полученная украинцами с помощью банка, в последний месяц года равна 100 млн долл. США в эквиваленте.

Больше всего — 807 тыс переводов с помощью через систему переводов PrivatMoney. Также банк выплачивает помощь через системы перевода средств Western Union и MoneyGram. Более 98% переводов украинцы получают онлайн на карту Приватбанка.

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