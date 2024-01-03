Добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, в том числе в США, ожидается возрасти на 2,5 млн баррелей в сутки в 2024 году. Это превышает прогнозируемый рост мирового спроса на 1,1 млн баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg.
Глобальный избыток нефти может привести к снижению цен в 2024 году
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В ответ на это ОПЕК обещает сократить добычу еще на 0,4 млн баррелей в сутки. Однако трейдеры скептически относятся к тому, что этих мер будет достаточно, чтобы полностью ликвидировать избыток.
Уже сейчас цены на нефть снизились до самого низкого уровня за последние несколько лет. Если тенденция к избытку нефти продолжится, цены могут снизиться еще ниже.
Снижение цен на нефть будет иметь как положительные, так и негативные последствия. С одной стороны, это может привести к понижению стоимости энергии для потребителей и бизнеса. Но это может нанести вред производителям нефти, которые могут утратить прибыль.
Окончательная картина будет зависеть от того, насколько быстро ОПЕК+ сможет ликвидировать избыток нефти.
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