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1 января 2024, 15:10 Читати українською

Профицит электроэнергии: Польша срочно купила излишки в Украине

Из-за профицита в энергосистеме 31 декабря 2023 года Польша оказывала Украине аварийную помощь, забрав избыток электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго в Фейсбуке .

Из-за профицита в энергосистеме 31 декабря 2023 года Польша оказывала Украине аварийную помощь, забрав избыток электроэнергии.
Фото:depositphotos

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Профицит электроэнергии

«Вчера в праздничный выходной день в энергосистеме был профицит электроэнергии. Для сохранения баланса между производством и потреблением и операционной безопасности энергосистемы, в ответ на запрос «Укрэнерго», польский оператор энергосистемы PSE с 11:00 до 13:00 оказывал аварийную помощь, срочно покупая излишки украинской электроэнергии общим объемом 600 МВт-ч. — говорится в сообщении.

Отмечается, что 31 декабря днем снова была обстреляна тепловая электростанция в восточном регионе, есть повреждения. Несмотря на это, электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения потребностей всех потребителей.

Экспорт электроэнергии 1 января нет. Импорт запланирован на протяжении всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы общим объемом 3961 МВт-час.

Источник: Минфин
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