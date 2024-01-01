Из-за профицита в энергосистеме 31 декабря 2023 года Польша оказывала Украине аварийную помощь, забрав избыток электроэнергии. Об этом сообщает Укрэнерго в Фейсбуке .
Профицит электроэнергии: Польша срочно купила излишки в Украине
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Профицит электроэнергии
«Вчера в праздничный выходной день в энергосистеме был профицит электроэнергии. Для сохранения баланса между производством и потреблением и операционной безопасности энергосистемы, в ответ на запрос «Укрэнерго», польский оператор энергосистемы PSE с 11:00 до 13:00 оказывал аварийную помощь, срочно покупая излишки украинской электроэнергии общим объемом 600 МВт-ч. — говорится в сообщении.
Отмечается, что 31 декабря днем снова была обстреляна тепловая электростанция в восточном регионе, есть повреждения. Несмотря на это, электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения потребностей всех потребителей.
Экспорт электроэнергии 1 января нет. Импорт запланирован на протяжении всех суток из Словакии, Румынии и Молдовы общим объемом 3961 МВт-час.
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