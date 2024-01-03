Потери россии в Украине за минувшие сутки: 73 ракеты и 36 БПЛА

За прошедшие сутки, 2 января, украинские военные уничтожили около 680 российских солдат. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.01.24 ориентировочно составили:

личного состава — около 361500 (+680) человек

танков — 5990 (+0) ед

боевых бронированных машин — 11107 (+7) ед

артиллерийских систем — 8546 (+15) ед

РСЗО — 945 (+0) ед

средства ПВО — 629 (+3) ед

самолетов — 329 (+0) ед

вертолетов — 324 (+0) ед

БПЛА оперативно-тактического уровня — 6748 (+36)

крылатые ракеты — 1783 (+73)

корабли /катера — 23 (+0) ед

подлодки — 1 (+0) ед

автомобильной техники и автоцистерн — 11391 (+26) ед

специальная техника / special equipment — 1298 (+14)

2 января враг нанес массированный ракетный удар по Украине. Ночью и утром россия выпустила около сотни ракет разных типов и ударных беспилотников. По оценкам Forbes, эта атака обошлась кремлю в $620 млн.