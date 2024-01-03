За прошедшие сутки, 2 января, украинские военные уничтожили около 680 российских солдат. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери россии в Украине за минувшие сутки: 73 ракеты и 36 БПЛА
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Общие боевые потери противника
- личного состава — около 361500 (+680) человек
- танков — 5990 (+0) ед
- боевых бронированных машин — 11107 (+7) ед
- артиллерийских систем — 8546 (+15) ед
- РСЗО — 945 (+0) ед
- средства ПВО — 629 (+3) ед
- самолетов — 329 (+0) ед
- вертолетов — 324 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6748 (+36)
- крылатые ракеты — 1783 (+73)
- корабли /катера — 23 (+0) ед
- подлодки — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 11391 (+26) ед
- специальная техника / special equipment — 1298 (+14)
2 января враг нанес массированный ракетный удар по Украине. Ночью и утром россия выпустила около сотни ракет разных типов и ударных беспилотников. По оценкам Forbes, эта атака обошлась кремлю в $620 млн.
Источник: Минфин
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