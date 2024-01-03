НБУ установил официальный курс гривны на 3 января

Национальный банк Украины установил на 3 января 2024 официальный курс гривны на уровне 38,084 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ снизил курс гривны на 7 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 3 января установил официальный курс евро на уровне 41,72 грн, что на 28 копеек меньше, чем 2 января.

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