Национальный банк Украины установил на 3 января 2024 официальный курс гривны на уровне 38,084 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 7 копеек.
НБУ установил официальный курс гривны на 3 января
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Валютный рынок
НБУ на 3 января установил официальный курс евро на уровне 41,72 грн, что на 28 копеек меньше, чем 2 января.
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Источник: Минфин
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