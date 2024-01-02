Массированная ракетная атака по Украине 2 января обошлась россии около $620 миллионов. Об этом пишет Forbes.
Массированная атака Украины 2 января стоила россии $620 млн — Forbes
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По предварительным данным, ночью и утром российские войска применили против Украины в общей сложности 99 ракет разных типов и ударных беспилотников:
- в первой волне враг атаковал БПЛА Shahed-136/131 — все 35 они были уничтожены;
- утром враг применил стратегическую авиацию — бомбардировщики Ту-95МС, запустившие не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- также враг запустил десять аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» из истребителей МиГ-31К;
- три крылатые ракеты «Калибр»;
- 12 ракет Искандер-М/С-300/С-400;
- 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские защитники уничтожили 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал», 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три из трех крылатых ракет «Калибр».
«Учитывая, что точное распределение ракет по типам остается неизвестным, Forbes оценивает их стоимость примерно в $620 млн», — пишет издание.
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Источник: Минфин
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