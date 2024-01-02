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2 января 2024, 18:28 Читати українською

Массированная атака Украины 2 января стоила россии $620 млн — Forbes

Массированная ракетная атака по Украине 2 января обошлась россии около $620 миллионов. Об этом пишет Forbes.

Массированная ракетная атака по Украине 2 января обошлась россии около $620 миллионов.

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По предварительным данным, ночью и утром российские войска применили против Украины в общей сложности 99 ракет разных типов и ударных беспилотников:

  • в первой волне враг атаковал БПЛА Shahed-136/131 — все 35 они были уничтожены;
  • утром враг применил стратегическую авиацию — бомбардировщики Ту-95МС, запустившие не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • также враг запустил десять аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» из истребителей МиГ-31К;
  • три крылатые ракеты «Калибр»;
  • 12 ракет Искандер-М/С-300/С-400;
  • 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что украинские защитники уничтожили 10 из 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал», 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три из трех крылатых ракет «Калибр».

«Учитывая, что точное распределение ракет по типам остается неизвестным, Forbes оценивает их стоимость примерно в $620 млн», — пишет издание.

К теме: Украина под массированным ударом россии: много разрушений, пропал свет

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Rubi0
Rubi0
2 января 2024, 19:36
#
Сколько можно тиражировать этот бред, еще год назад более профильный милитари форум разбирал реальную стоимость. https://defence-ua.com/weapon_and_tech/skilki_realno_koshtujut_krilati_raketi_rf_pro_tsinu_kalibr_h101_h555_ta_iskander-9488.html так что цифру от форбс можно минимум делить на 5 а то и все 10.
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