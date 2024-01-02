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2 января 2024, 17:05 Читати українською

Кабмин внес изменения в программу льготного ипотечного кредитования «єОселя»

Одно из изменений касается ветеранов, людей, получивших инвалидность в результате войны, членов их семей, а также семей погибших. Об этом сообщает Министерство реинтеграции.

Одно из изменений касается ветеранов, людей, получивших инвалидность в результате войны, членов их семей, а также семей погибших.

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Раньше по этой программе можно было приобрести квартиры в доме не старше 3 лет. Теперь указанные категории заемщиков могут приобрести квартиры в доме не старше 10 лет, но при условии, что недвижимость расположена в городе Киеве или в областном центре. И без ограничений по дате эксплуатации в других населенных пунктах.

Второе изменение предполагает, что теперь заемщики смогут покупать не только квартиры, но и частные дома или таунхаусы после ввода их в эксплуатацию, но не старше 3 лет.

Программа «єОселя» начала действовать с октября 2022 года. С тех пор кредиты на приобретение жилья получили более 6 тысяч украинских семей на общую сумму более 9 миллиардов гривен.

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Источник: Минфин
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