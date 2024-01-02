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2 января 2024, 10:55 Читати українською

Банки выдали льготные кредиты для бизнеса на 97 млрд в 2023 году

В прошлом году банки выдали льготных кредитов для бизнеса на 97 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В прошлом году банки выдали льготных кредитов для бизнеса на 97 млрд.

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С момента старта Государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%» предприниматели получили 78 964 льготных кредита на общую сумму 266,9 млрд грн, из которых 53 509 — от государственных банков на общую сумму 117 млрд гривен.

В том числе за время действия военного положения в Украине бизнес получил 44142 кредита с частичным возмещением процентов из государственного бюджета на общую сумму 177,2 млрд грн (в том числе 99,3 млрд грн от госбанков).

При этом на инвестиционные цели было привлечено лишь 12,38 млрд. грн., еще 8,88 млрд. грн. бизнес получил в качестве антикризисных кредитов, а 3,73 млрд. грн. — для рефинансирования предварительно полученных кредитов.

В то же время 36,31 млрд грн составили кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 58,23 млрд грн — кредиты на антивоенные цели.

Всего в 2023 году предприниматели получили 23 973 доступных кредита на 97,2 млрд гривен.

Источник: Министерство финансов

Читайте также: Небанки с 1 января обязаны раскрывать условия кредитов: вступил в действие закон

Источник: Минфин
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