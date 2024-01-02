Объявлены победители национальной финтех-премии Payspace Magazine Awards — 2023

На мероприятии поздравили победителей в 23 разных номинациях премии, которых определяли во время открытого онлайн-голосования и голосованием экспертного жюри. Ниже полный список всех победителей:

Самый лучший кредитный банковский продукт для физических лиц:

1 место — карта «Универсальная», Приватбанк

2 место — monobank | Universal Bank

3 место — А-Банк

Самое лучшее решение для приема платежей офлайн:

1 место — приложение «Терминал» от Приватбанк

2 место — NovaPay

3 место — city24

Самое лучшее финтех-решение для благотворительности:

1 место — «Банка» от monobank | Universal Bank

2 место — «Добро»

3 место — «єДопомога»

Стартап года:

1 место — Weld Money

2 место — YC World (YouControl)

3 место — Whitepay

Самый лучший TechFin-проект:

1 место — NovaPay

2 место — «єДопомога»

3 место — ProFIX

Самый лучший банк для ФОП:

1 место — Приватбанк

2 место — monobank | Universal Bank

3 место — ПУМБ

Самый лучший банк-эквайер:

1 место — Приватбанк

2 место — АО «Ощадбанк»

3 место — Укргазбанк

Самый лучший инвестиционный проект:

1 место — Военные облигации в «Дії»

2 место — Инвестиционная карта Украины

3 место — Твое коло

Самый лучший кредитный продукт для бизнеса:

1 место — АО «Ощадбанк»

2 место — ПУМБ

3 место — Приватбанк

Самый лучший криптовалютный проект:

1 место — Whitepay

2 место — Weld Money

3 место — Trustee Plus

Самый лучший блокчейн-проект:

1 место — Everstake

2 место — UA Cats Division

3 место — Conflux Network

Самый лучший образовательный проект в финтех:

1 место — YouControl Academy (YouControl)

2 место — «Дія.Освіта»

3 место — «Игра в долгую» от Fondy

Самый лучший партнер бизнеса в сфере международных платежей:

1 место — Payoneer

2 место — Paysera

3 место — Приватбанк

Самый лучший партнер бизнеса по приему платежей онлайн:

1 место — LiqPay, Приватбанк

2 место — Portmone.com

3 место — Fondy

Самый лучший процессинг:

1 место — Приватбанк

2 место — UPC

3 место — УКРКАРТ

Самый лучший сервис для онлайн-платежей:

1 место — Portmone.com

2 место — Приват24, Приватбанк

3 место — monobank | Universal Bank

Самый лучший сервис микрокредитования:

1 место — Moneyveo

2 место — ClickCredit

3 место — Slon Credit

Самый лучший сервис онлайн-идентификации в банках:

1 место — monobank | Universal Bank

2 место — Приватбанк

3 место — Sense Bank

Самый лучший сервис трансграничных переводов:

1 место — PrivatMoney, Приватбанк

2 место — TransferGo

3 место — ПУМБ

Самый лучший цифровой банк:

1 место — monobank | Universal Bank

2 место — Приват24, Приватбанк

3 место — АБанк24

Самый лучший чат-бот в финтех:

1 место — Опендатабот

2 место — АО «Ощадбанк»

3 место — ООО «Онлайн касса»

Инфлюэнсер года:

1 место — Олег Гороховский, украинский бизнесмен, банкир, сооснователь компании Fintech Band и Monobank

2 место — Роман Катеринчик, сооснователь SpaceCrew Finance

3 место — Михаил Пацан, инвестор, эксперт по вопросам международных финансовых рынков и криптовалют, финансовый советник, WEB3-разработчик, основатель Web3-университета профессий будущего «Learn to Earn Global» и блокчейн-протокола «Amsets»

Эксперт года:

1 место — Олег Гороховский, украинский бизнесмен, банкир, сооснователь компании Fintech Band и Monobank

2 место — Сергей Синченко, CEO Moneyveo

3 место — Алексей Авраменко, CEO EasyPay

В ходе мероприятия также была проведена интересная панельная дискуссия, посвященная актуальным темам в финтех-отрасли. В ходе дискуссии обсуждалось, какие тренды в области финтеха будут актуальными в Украине в 2024 году, а также, действительно ли криптовалюты станут одним из определяющих направлений в этом сегменте. Модератором дискуссии выступил Александр Карпов.

В конце мероприятия были высказаны благодарности партнерам PaySpace Magazine Awards 2023: