21 декабря 2023 в престижном киевском отеле InterContinental состоялось важное событие — церемония награждения победителей ежегодной FinTech-премии PaySpace Magazine Awards 2023.
Объявлены победители национальной финтех-премии Payspace Magazine Awards — 2023
На мероприятии поздравили победителей в 23 разных номинациях премии, которых определяли во время открытого онлайн-голосования и голосованием экспертного жюри. Ниже полный список всех победителей:
Самый лучший кредитный банковский продукт для физических лиц:
1 место — карта «Универсальная», Приватбанк
2 место — monobank | Universal Bank
3 место — А-Банк
Самое лучшее решение для приема платежей офлайн:
1 место — приложение «Терминал» от Приватбанк
2 место — NovaPay
3 место — city24
Самое лучшее финтех-решение для благотворительности:
1 место — «Банка» от monobank | Universal Bank
2 место — «Добро»
3 место — «єДопомога»
Стартап года:
1 место — Weld Money
2 место — YC World (YouControl)
3 место — Whitepay
Самый лучший TechFin-проект:
1 место — NovaPay
2 место — «єДопомога»
3 место — ProFIX
Самый лучший банк для ФОП:
1 место — Приватбанк
2 место — monobank | Universal Bank
3 место — ПУМБ
Самый лучший банк-эквайер:
1 место — Приватбанк
2 место — АО «Ощадбанк»
3 место — Укргазбанк
Самый лучший инвестиционный проект:
1 место — Военные облигации в «Дії»
2 место — Инвестиционная карта Украины
3 место — Твое коло
Самый лучший кредитный продукт для бизнеса:
1 место — АО «Ощадбанк»
2 место — ПУМБ
3 место — Приватбанк
Самый лучший криптовалютный проект:
1 место — Whitepay
2 место — Weld Money
3 место — Trustee Plus
Самый лучший блокчейн-проект:
1 место — Everstake
2 место — UA Cats Division
3 место — Conflux Network
Самый лучший образовательный проект в финтех:
1 место — YouControl Academy (YouControl)
2 место — «Дія.Освіта»
3 место — «Игра в долгую» от Fondy
Самый лучший партнер бизнеса в сфере международных платежей:
1 место — Payoneer
2 место — Paysera
3 место — Приватбанк
Самый лучший партнер бизнеса по приему платежей онлайн:
1 место — LiqPay, Приватбанк
2 место — Portmone.com
3 место — Fondy
Самый лучший процессинг:
1 место — Приватбанк
2 место — UPC
3 место — УКРКАРТ
Самый лучший сервис для онлайн-платежей:
1 место — Portmone.com
2 место — Приват24, Приватбанк
3 место — monobank | Universal Bank
Самый лучший сервис микрокредитования:
1 место — Moneyveo
2 место — ClickCredit
3 место — Slon Credit
Самый лучший сервис онлайн-идентификации в банках:
1 место — monobank | Universal Bank
2 место — Приватбанк
3 место — Sense Bank
Самый лучший сервис трансграничных переводов:
1 место — PrivatMoney, Приватбанк
2 место — TransferGo
3 место — ПУМБ
Самый лучший цифровой банк:
1 место — monobank | Universal Bank
2 место — Приват24, Приватбанк
3 место — АБанк24
Самый лучший чат-бот в финтех:
1 место — Опендатабот
2 место — АО «Ощадбанк»
3 место — ООО «Онлайн касса»
Инфлюэнсер года:
1 место — Олег Гороховский, украинский бизнесмен, банкир, сооснователь компании Fintech Band и Monobank
2 место — Роман Катеринчик, сооснователь SpaceCrew Finance
3 место — Михаил Пацан, инвестор, эксперт по вопросам международных финансовых рынков и криптовалют, финансовый советник, WEB3-разработчик, основатель Web3-университета профессий будущего «Learn to Earn Global» и блокчейн-протокола «Amsets»
Эксперт года:
1 место — Олег Гороховский, украинский бизнесмен, банкир, сооснователь компании Fintech Band и Monobank
2 место — Сергей Синченко, CEO Moneyveo
3 место — Алексей Авраменко, CEO EasyPay
В ходе мероприятия также была проведена интересная панельная дискуссия, посвященная актуальным темам в финтех-отрасли. В ходе дискуссии обсуждалось, какие тренды в области финтеха будут актуальными в Украине в 2024 году, а также, действительно ли криптовалюты станут одним из определяющих направлений в этом сегменте. Модератором дискуссии выступил Александр Карпов.
В конце мероприятия были высказаны благодарности партнерам PaySpace Magazine Awards 2023:
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Ассоциация ЕМА, ЕБА и Всеукраинская Ассоциация Финансовых Компаний;
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Партнер мероприятия — Приватбанк;
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Финансовый партнер — Moneyveo.
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