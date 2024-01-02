Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины добавила Сирию, Кубу и Мьянму в государства зоны риска. Регулятор будет следить за компаниями, ведущими деятельность с этими странами. Решение вступило в силу 1 января 2024 года.
Нацкомиссия по ценным бумагам обновила список рискованных государств: какие страны добавились
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Ранее в зону риска были включены российская федерация, белорусь, иран и Северная Корея.
Ранее Комиссия обязала эмитентов ценных бумаг предоставлять информацию о наличии у них деловых отношений с государствами зоны риска с целью минимизации негативного влияния последствий военной агрессии рф против Украины и содействия стабильности рынков капитала.
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Источник: Минфин
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