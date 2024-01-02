Нацбанк обновил процедуру финмониторинга для политиков

Нацбанк обновил нормативно-правовые акты по вопросам финансового мониторинга обслуживания клиентов из категории политически значимых лиц (PEP). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Финмониторинг политиков

Усиление финмониторинга для политиков — требование МВФ. Также это было последнее условие начала переговоров о членстве Украины в ЕС. В октябре прошлого года Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Документ предусматривает создание реестра политически значимых лиц и восстановление нормы о пожизненном финансовом мониторинге для них и их ближайших родственников.

В то же время, закон предусматривает введение особого подхода для контроля за расходами политиков со стороны банков, а также наказание за неоправданный отказ в предоставлении услуг таким клиентам.

Что обновил Нацбанк

Регулятор обязал банки проверять операции лиц, имеющих отношение к политике даже после прекращения политической деятельности. Проверке подлежат также члены семьи политика и связанные с ним лица.

«При установлении деловых отношений с РЕР и их обслуживании субъекты первичного финмониторинга обязаны применять рискоориентированный подход», — говорится в сообщении регулятора.

Кроме этого, банки должны предоставить ответ тем лицам, кому было отказано в услугах на основании этого закона. Такое объяснение учреждение должно предоставить клиенту с собственноручной подписью руководителя в течение 5 рабочих дней.

Национальный банк также уточнил обязанность банков по мониторингу деловых отношений в случае превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом.

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