Нацбанк обновил процедуру финмониторинга для политиков

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 января 2024, 14:27 Читати українською

Нацбанк обновил процедуру финмониторинга для политиков

Нацбанк обновил нормативно-правовые акты по вопросам финансового мониторинга обслуживания клиентов из категории политически значимых лиц (PEP). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Нацбанк обновил нормативно-правовые акты по вопросам финансового мониторинга обслуживания клиентов из категории политически значимых лиц (PEP).

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Финмониторинг политиков

Усиление финмониторинга для политиков — требование МВФ. Также это было последнее условие начала переговоров о членстве Украины в ЕС. В октябре прошлого года Владимир Зеленский подписал соответствующий закон.

Документ предусматривает создание реестра политически значимых лиц и восстановление нормы о пожизненном финансовом мониторинге для них и их ближайших родственников.

В то же время, закон предусматривает введение особого подхода для контроля за расходами политиков со стороны банков, а также наказание за неоправданный отказ в предоставлении услуг таким клиентам.

Что обновил Нацбанк

Регулятор обязал банки проверять операции лиц, имеющих отношение к политике даже после прекращения политической деятельности. Проверке подлежат также члены семьи политика и связанные с ним лица.

«При установлении деловых отношений с РЕР и их обслуживании субъекты первичного финмониторинга обязаны применять рискоориентированный подход», — говорится в сообщении регулятора.

Кроме этого, банки должны предоставить ответ тем лицам, кому было отказано в услугах на основании этого закона. Такое объяснение учреждение должно предоставить клиенту с собственноручной подписью руководителя в течение 5 рабочих дней.

Национальный банк также уточнил обязанность банков по мониторингу деловых отношений в случае превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом.

Читайте также: Официально: В тексте Нацстратегии отсутствует информация о 18%-м налоге с банковских переводов граждан

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами