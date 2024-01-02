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2 января 2024, 13:55 Читати українською

Расходы суверенных фондов в прошлом году достигли $124 млрд: больше всего потеряла Саудовская Аравия

Суверенный фонд Саудовской Аравии в 2023 году потратил $31,5 млрд, это почти четверть общей суммы государственных инвестфондов в мире, которая составляет $124 млрд. Такой вывод сделала платформа Global SWF, отслеживающая более 400 суверенных фондов в мире. Об этом пишет Reuters.

Суверенный фонд Саудовской Аравии в 2023 году потратил $31,5 млрд, это почти четверть общей суммы государственных инвестфондов в мире, которая составляет $124 млрд.

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Активы суверенных фондов выросли

Сильный рост в цене мировых акций в прошлом году помог увеличить активы, которыми управляют суверенные фонды по всему миру, до рекордных 11,2 триллиона долларов США, говорится в сообщении.

Общие расходы суверенных фондов на переходный период для энергетики — все от экологического водорода до добычи лития — также достигли рекордных $25,9 млрд в 2023 году.

При этом, несмотря на эти данные, общие расходы государственных инвестиционных фондов в мире в прошлом году были на 21% ниже 2022 года.

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Что такое суверенный фонд

Это государственный фонд, инвестирующий в реальные и финансовые активы, такие как акции, облигации, недвижимость, драгоценные металлы, или в альтернативные инвестиции, такие как фонды прямых инвестиций или хедж-фонды.

Крупнейший суверенный фонд в мире — это Норвежский фонд благосостояния, который оценивается в $1,5 триллиона.

Источник: Минфин
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