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2 января 2024, 10:15 Читати українською

Цены на нефть подскочили на 1,5%

Цены на нефть подскочили на 1,5% в первую сессию нового года из-за потенциальных перебоев в поставках на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

Цены на нефть подскочили на 1,5% в первую сессию нового года из-за потенциальных перебоев в поставках на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.

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По данным агентства, нефть марки Brent подорожала на $1,20, или 1,5%, до $78,24 за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate торговалась на уровне $72,66 за баррель, увеличившись на $1, или 1,4%.

Одна из причин роста — опасения нарушения поставок после недавнего очередного инцидента в Красном море. Так, 31 декабря 2023 года хуситы атаковали контейнеровоз Maersk. В результате вертолеты США отразили атаку, потопив три корабля хуситов. На следующий день после инцидента в Красное море зашел иранский военный корабль Alborz. Как минимум четыре танкера, по данным агентства, сейчас перевозят нефть и дизтопливо альтернативными путями.

Еще одна причина нынешнего роста цен на нефть — ожидания усиления спроса со стороны Китая. Снижение производственной активности в Китае в декабре 2023 г может дать импульс экономическому росту в стране, а значит, и повысить спрос на нефть.

Согласно опросу агентством экономистов и аналитиков, нефть марки Brent в этом году может достичь в среднем $82,56 за баррель, немногим выше, чем в среднем в $82,17 в 2023 году. Согласно этому прогнозу, поддерживать спрос может геополитическая напряженность, ограничивать — слабый рост глобальной экономики.

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Источник: Минфин
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