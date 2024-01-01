Нигерийская найра упала сильнее всего за 24 года и вошла в тройку худших валют мира

По данным издания, найра показала худший результат в мире после ливанского фунта и аргентинского песо среди 151 валюты, отслеживаемой Bloomberg. На неофициальном рынке валюта торгуется по цене 1208 найр за доллар.

Биржевой курс доллара к найре за тот же период вырос на 100%. При этом аргентинский песо подешевел по отношению к доллару на бирже на 78% (курс доллара к песо вырос на 357%), а ливанский фунт обвалился с начала года почти на 90% (курс доллара вырос на 896%).

Аналитики прогнозируют дальнейшее обесценивание найры в 2024 году. Это связано с тем, что валютные резервы страны находятся на самом низком уровне за последние шесть лет, причем большая их часть обременена просроченными краткосрочными зарубежными обязательствами.

В финансовой компании Vetiva Capital Management считают, что если правительство президента Болы Тинубу не привлечет международных инвесторов или не увеличит добычу нефти, найра может упасть еще больше.

«Очевидно, что дальнейшая девальвация — наряду с ужесточением денежно-кредитной политики — необходима для уменьшения дисбалансов на валютном рынке», — цитирует Bloomberg старшего экономиста аналитической компании Tellimer.