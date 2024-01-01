Нигерийская найра переживает худший год с 1999 года. C начала 2023 года валюта Нигерии обесценилась на 55%, так что за $1 теперь дают 1043 найры, подсчитал Bloomberg (по состоянию на 28 декабря).
Нигерийская найра упала сильнее всего за 24 года и вошла в тройку худших валют мира
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Как изменилась ценность валюты
По данным издания, найра показала худший результат в мире после ливанского фунта и аргентинского песо среди 151 валюты, отслеживаемой Bloomberg. На неофициальном рынке валюта торгуется по цене 1208 найр за доллар.
Биржевой курс доллара к найре за тот же период вырос на 100%. При этом аргентинский песо подешевел по отношению к доллару на бирже на 78% (курс доллара к песо вырос на 357%), а ливанский фунт обвалился с начала года почти на 90% (курс доллара вырос на 896%).
Аналитики прогнозируют дальнейшее обесценивание найры в 2024 году. Это связано с тем, что валютные резервы страны находятся на самом низком уровне за последние шесть лет, причем большая их часть обременена просроченными краткосрочными зарубежными обязательствами.
В финансовой компании Vetiva Capital Management считают, что если правительство президента Болы Тинубу не привлечет международных инвесторов или не увеличит добычу нефти, найра может упасть еще больше.
«Очевидно, что дальнейшая девальвация — наряду с ужесточением денежно-кредитной политики — необходима для уменьшения дисбалансов на валютном рынке», — цитирует Bloomberg старшего экономиста аналитической компании Tellimer.
Девальвация началась после того, как в июне центральный банк Нигерии разрешил торговать валютой более свободно, а Тинубу отказался от дорогостоящих субсидий на бензин. Это в сочетании с ослаблением найры привело к росту инфляции до 28,2%, при этом базовая процентная ставка осталась на уровне 18,75%.
Управляющий Центральным банком Нигерии Олайеми Кардосо в середине декабря заявил, что позволит рыночным силам определять обменные курсы, одновременно устанавливая четкие, прозрачные и согласованные правила, регулирующие рыночные операции, передает Reuters.
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