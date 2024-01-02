За прошедшие сутки украинские воины ликвидировали более 800 российских оккупантов. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери россии за прошедшие сутки: более 800 солдат и 7 танков
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Общие боевые потери противника
- личного состава — около (+810) человек
- танков — 5990 (+7) ед
- боевых бронированных машин — 11100 (+13) ед
- артиллерийских систем — 8531 (+49) ед
- РСЗО — 945 (+2) ед
- средства ПВО — 626 (+1) ед
- самолетов — 329 (+0) ед
- вертолетов — 324 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 6710 (+53)
- крылатые ракеты — 1710 (+1)
- корабли /катера — 23 (+0) ед
- подлодки — 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн — 11365 (+35) ед
- специальная техника — 1284 (+7)
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Источник: Минфин
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