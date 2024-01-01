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1 января 2024, 17:14 Читати українською

Бизнес ухудшил оценки результатов своей деятельности — опрос

В декабре 2023 года бизнес третий месяц подряд предоставил сдержанные оценки текущих результатов своей деятельности — индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) остался ниже нейтрального уровня (50 пунктов) и составил 45.7 по сравнению с 49.1 в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка со ссылкой на результаты ежемесячного опроса предприятий.

В декабре 2023 года бизнес третий месяц подряд предоставил сдержанные оценки текущих результатов своей деятельности — индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) остался ниже нейтрального уровня (50 пунктов) и составил 45.7 по сравнению с 49.1 в ноябре.
Фото:depositphotos

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Причина снижения

«Неопределенность с продолжительностью боевых действий, риски неритмичности поступлений и недостаточности объемов международной помощи, рост расходов на логистику из-за блокирования границы, высокие цены на горючее, сужение инвестиционного спроса, нехватка квалифицированных кадров и ослабление спроса негативно повлияли на оценки участвующих предприятий всех секторов в ежемесячных опросах», — объясняют в НБУ.

По данным Нацбанка, предприятия торговли после девяти месяцев положительных ожиданий ухудшили оценки своей деловой активности из-за сокращения объема импорта товаров, вызванного блокированием границы и снижением покупательной способности населения.

Предприятия промышленности второй месяц подряд прогнозировали ухудшение результатов своей экономической деятельности, учитывая уменьшение объемов экспортно-импортных операций, рост расходов на логистику из-за блокирования границы и высоких цен на топливо.

Наиболее пессимистично среди других секторов оценили экономические результаты своей деятельности предприятия строительной отрасли, учитывая сезонное падение экономической активности, сужение инвестиционного спроса и нехватку квалифицированных кадров.

Предприятия сферы услуг усилили негативные оценки результатов своей нынешней деятельности, учитывая логистические трудности с пересечением границы, высокие цены на топливо и слабый спрос.

«Все участники опроса, кроме предприятий промышленности, прогнозировали замедление темпов роста закупочных цен, а также цен/тарифов на собственную продукцию/услуги. На фоне сезонного замедления активности на рынке труда оценки по занятости были неоднородными. Руководители предприятий большинства секторов продолжали ожидать сокращения общей численности работников, больше всего — в секторе строительства», — отметили аналитики Нацбанка.

В то же время, в секторе торговли после двух месяцев негативных ожиданий были настроены на увеличение численности работников.

Методика опроса

Опрос предприятий проводился с 4 по 21 декабря 2023 года. В опросе приняло участие 426 предприятий.

Источник: Минфин
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