Гривна обновила исторический минимум: НБУ установил официальный курс валют

Национальный банк Украины установил на 2 января 2024 официальный курс гривны на уровне 38,014 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ снизил курс гривны на 1 копейку. Это еще один исторический минимум украинской валюты.

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Валютный рынок

НБУ на 1 января установил официальный курс евро на уровне 42,00 грн.

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